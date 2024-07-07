صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 38 ألفا و98 شهيدا

قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة ادت الى استشهاد 29 شخصا واصابة 100 اخرين.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38,098 شهيدا و 87,705 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 156 صحفيا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية واجه الصحفيون في القطاع هجمات إسرائيلية متواصلة تستهدفهم بشكل مباشر وتطال منازلهم وعائلاتهم ومقرات مؤسساتهم الإعلامية.

وتظهر البيانات والإحصاءات - بحسب لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة باستشهاد وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام- أن هذه الحرب أصبحت الأكثر دموية على الصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992.

وأعلن المركز الدولي للصحفيين في فبراير/شباط الماضي أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا الاحتلال إلى وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.