نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان: الشعب الايراني اثبت اصراره وتمسكه بوحدته الوطنية

ان حرص الشعب الايراني وقيادته الرشيدة على اجراء الاستحقاقات الدستورية، عزت منعة ايران واستقرارها السياسي، بما يدفع بالدولة الايرانية ومؤسساتها الى المضي قدما في مسيرة الإنماء والتقدم والاقتدار، ويوفر ديمقراطية حقيقية وفريدة تفتقر اليها دولا تدعي زورا الديمقراطية.

هنأ نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، "الشيخ علي الخطيب"، سماحة قائد الثورة "الامام السيد علي خامنئي"، و"الشعب الإيراني العزيز"، بانجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية الـ 14 التي اسفرت عن فوز "الدكتور مسعود بزشكيان"؛ مؤكدا على، ان "الشعب الايراني اثبت فيها اصراره وتمسكه بوحدته الوطنية وبالمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية، ووقوفها بوجه قوى الاستكبار العالمي المعادية لقضايا الشعوب المحقة وفي مقدمها قضية الشعب الفلسطيني”.

واضاف الشيخ الخطيب : ان حرص الشعب الايراني وقيادته الرشيدة على اجراء الاستحقاقات الدستورية، عزت منعة ايران واستقرارها السياسي، بما يدفع بالدولة الايرانية ومؤسساتها الى المضي قدما في مسيرة الإنماء والتقدم والاقتدار، ويوفر ديمقراطية حقيقية وفريدة تفتقر اليها دولا تدعي زورا الديمقراطية.

كما تمنى، للرئيس الايراني المنتخب، “التوفيق والنجاح في مهامه الرسالية، فيكون خير خلف لخير سلف في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار والانفتاح التي نهجها الرئيس الشهيد أية الله ابراهيم رئيسي في خدمة الشعب الايراني وتعزيز العلاقات مع دول وشعوب العالم المستضعفة، ودعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين لبنان، لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين”.