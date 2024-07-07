النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۰مشاهدات
‍ پ

الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي صباح اليوم السبت عن حصيلة ثامنة واخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.
رمز الخبر: ۶۹۷۸۶
تأريخ النشر: 07 July 2024

هنأ الرئيس الباكستاني "آصف علي زرداري"، مسعود بزشکیان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإیرانیة،وأعرب عن أمله في أن تصبح العلاقات بين البلدين الشقيقين أقوى في الفترة الجديدة.

وقال آصف علي زرداري في رسالة وجهها إلى مسعود بزشکیان: أهنئك من أعماق قلبي بانتخابك رئيسا جديدا لإيران.

وأضاف: تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان علاقات أخوية ونأمل أن تتعزز علاقاتنا خلال فترة رئاستكم.

وأكد زرداري أنه يتطلع إلى التعاون مع الرئیس المنتخب للشعب الإيراني من أجل السلام والازدهار في المنطقة.

کما هنأ رئيس المجلس الوطني الباكستاني "سردار اياز صادق"، مسعود بزشکیان، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا إن انتخاب بزشکیان رئيسا للجمهورية في ايران دليل على الثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني تجاهه.

وأصدر سردار أياز صادق، صباح اليوم، بيانا هنأ فيه مسعود بزشيكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتمنى له النجاح.

وأضاف أن السيد بزشکیان شخص ذكي ومقتدر وشخص سياسي صديق للشعب، وإن انتخابه یدل علی الثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني تجاهه.

وأكد أهمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: نحن واثقون من أن العلاقات بين البلدين ستتعزز أكثر في الفترة الجديدة.

یذکر أنه فاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس .

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي صباح اليوم السبت عن حصيلة ثامنة واخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و  384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، بعد فرز  30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وقال: انه بناء على ذلك فان مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
أكثر من 10 آلاف فلسطيني في غزة مفقودون تحت الأنقاض
الرئيس الأذربيجاني يهنئ مسعود بزشكيان
ولايتي: شعب إيران يظهر مراراً وتكراراً المظاهر الفريدة للولاء والمجد
اللواء سلامي يعلن عن استعداد حرس الثورة لمواصلة وتعزيز التفاعل والتعاون مع الحكومة
الجامعة العربية تدرس خطوات ضد كيان الاحتلال
الرئيس الصيني يهنئ بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران
أمير الكويت يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
مسؤول اسرائيلي يؤكد: اللحظة حانت لإبرام صفقة مع حماس
رئيس وزراء الهند يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
ملك البحرين يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية بعد فرز الاصوات
رئيس وزراء ارمينيا مهنئا بزشكيان: حكومة وشعب ارمينيا يوليان اهمية خاصة للعلاقات الاخوية مع ايران
قائد الثورة يستقبل المرشح سعيد جليلي
الرئيسي الصربي مهنئا بزشكيان: توليكم الرئاسة سيضمن السعادة والرخاء لشعبكم
جليلي: على الجميع احترام الرئيس الجديد وتقديم الدعم له
الرئيس الجزائري يهنئ بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية
رئيس وزراء الهند يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
المشاط يهنئ بنجاح الانتخابات الرئاسية في ايران
نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية بعد فرز الاصوات
مسؤول اسرائيلي يؤكد: اللحظة حانت لإبرام صفقة مع حماس
قائد الثورة يستقبل المرشح سعيد جليلي
الأمين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ بفوز بزشكيان
رسائل المودة والتعاون من الجارة الشرقية للرئيس الإيراني المنتخب
اللواء سلامي يعلن عن استعداد حرس الثورة لمواصلة وتعزيز التفاعل والتعاون مع الحكومة
ملك البحرين يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
متحدث الخارجية: الشعب الايراني خرج مرفوع الراس من اختبار الولاء للبلاد
رئيسا جمهورية بيلاروسيا وأوزباكستان يهنئان بزشكيان بفوزه في الإنتخابات الرئاسية
جليلي: على الجميع احترام الرئيس الجديد وتقديم الدعم له
أمير الكويت يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية