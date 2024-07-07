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الرئيس المنتخب يؤكد استعداده لخدمة الشعب الإيراني

وهنا الرئيس المنتخب، العشب الإيراني على نجاحه في اجراء الاستحقاق الانتخابي، قائلا : لقد قطعتم خطوة كبيرة في المرحلة الإنتخابية الثانية، وبهذه الخطوة اتحتم فرصا جديدة للبلاد.
رمز الخبر: ۶۹۷۸۵
تأريخ النشر: 07 July 2024

أعرب رئيس الجمهورية الاسلامية المنتخب "مسعود بزشكيان"، عن إستعداده لخدمة الشعب الإيراني الكريم؛ واعدا اياه بأن يكون أذنا صاغية له ولآلامه.

وافادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية للانباء، ان "مسعود بزشكيان"، اعلن اليوم السبت خلال تجمع شعبي في مرقد الإمام الخميني (جنوبي العاصمة طهران)، اعلن إستكمال طريق الإمام الخميني الراحل (رض) والشهداء، طوال مسيرته المهنئية الجديدة؛ وذلك في سبيل خدمة الشعب الإيراني.

كما تعهد الرئيس الايراني المنتخب حديثا، بتعزيز الحوار والتقارب والوئام الوطني؛ مشددا اهمية العمل على قضايا المجتمع بمختلف الصعد الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية والسياسية.

وهنا الرئيس المنتخب، العشب الإيراني على نجاحه في اجراء الاستحقاق الانتخابي، قائلا : لقد قطعتم خطوة كبيرة في المرحلة الإنتخابية الثانية، وبهذه الخطوة اتحتم فرصا جديدة للبلاد.

كما توجه بزشكيان بتحية اجلال وتقدير الى سماحة قائد الثورة الإسلامية، على مواقفه الداعمة لاجراء الانتخابات الرئاسية الـ 14 في اجواء يسودها الهدوء والنزاهة.

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