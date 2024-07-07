قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الجمهورية المنتخب

كما تطلع سماحته بان "يغتنم الرئيس الايراني المنتخب، الطاقات الشعبية وسائر الفرص المتاحة بكثرة في البلاد من اجل رقي وازدهار الوطن".

استقبل قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي خامنئي"، عصر يوم السبت، الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان".

ان سماحة قائد الثورة جدّد في هذا اللقاء، الهنئة لمناسبة فوز السيد بزشكيان وحصوله على اغلبية اصوات الناخبين؛ كما اعرب عن ارتياحه للمشاركة الجماهيرية خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 14، والتي سجلت منحى تصاعديا.

كما تطلع سماحته بان "يغتنم الرئيس الايراني المنتخب، الطاقات الشعبية وسائر الفرص المتاحة بكثرة في البلاد من اجل رقي وازدهار الوطن".

وفي الختام، قدم الامام الخامنئي بعض النصائح لرئيس الجمهورية المنتخب مسعود بزشكيان.