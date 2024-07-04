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کنعاني یعرب عن ارتياحه بعد الإفراج عن المواطن الإيراني  "بشير بي آزار" في فرنسا

وعلما بان المواطن الايراني "بشير بي آزار" كان قد استدعي بقرار محكمة في فرنسا، يوم الاثنين - 3 يونيو المنصرم؛ وعليه فقد تم اعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية بذريعة "معاداة الیهودیة".
رمز الخبر: ۶۹۷۷۶
تأريخ النشر: 04 July 2024

أعرب المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة "ناصر کنعاني"، عن ارتياحه بعد انتشار خبر الإفراج عن المواطن الإيراني "بشير بي آزار" من سجون فرنسا.

واعتبر کنعاني، ان اطلاق سراح "بشير بي آزار"، تحقق بفضل الجهود السياسية والقنصلية المتواصلة؛ مبينا ان "حماية حقوق المواطنين الإيرانيين في الخارج، هي أولوية مهمة بالنسبة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعلما بان المواطن الايراني "بشير بي آزار" كان قد استدعي بقرار محكمة في فرنسا، يوم الاثنين - 3 يونيو المنصرم؛ وعليه فقد تم اعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية بذريعة "معاداة الیهودیة".

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