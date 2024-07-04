توقيع اتفاقية تبادل الغاز بين إيران وتركمانستان

إن التجربة الإيجابية للأنشطة المشتركة في مجال تصدير الغاز من تركمانستان إلى إيران ومنها إلى دول ثالثة، شكلت ركيزة اساسية لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في هذا المجال.

تم التوقيع على اتفاقية تنص على تبادل الغاز بين إيران وتركمانستان، وذلك بعد مفاوضات مكثفة.

وبعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين الإيراني والتركماني بشأن توريد الغاز من تركمانستان الى العراق عبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد تم اليوم الأربعاء 3 تموز، التوقيع على عقد لتبادل الغاز بين إيران وتركمانستان، ومن ثم توريده الى العراق.

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية، خلال حفل حضره "علي مجتبي روزبهاني" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تركمانستان، و"مقصد باباييف" رئيس شركة الغاز في هذا البلد.

وجاء في بيان مشترك للجانبين: إن جمهورية تركمانستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعملان على أساس مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمشاركة المتساوية، من اجل تطوير التعاون القائم على المصالح المتبادلة في قطاع الغاز، منذ سنوات.

وأضاف البيان: إن التجربة الإيجابية للأنشطة المشتركة في مجال تصدير الغاز من تركمانستان إلى إيران ومنها إلى دول ثالثة، شكلت ركيزة اساسية لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في هذا المجال.

وبناء على هذه الاتفاقية، تقرر توريد ما يبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز التركماني سنويا، عبر أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الى جمهورية العراق، وذلك بناء على آلية المبادلة.