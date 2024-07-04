النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

مخبر يصل الى آستانا لحضور اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي

وتبلغ نسبة عدد سكان الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي 43% من سكان العالم، و25% من الناتج الإجمالي، و20% من الصادرات، و20% من واردات العالم، ونحو 23% من الاقتصاد العالمي.
رمز الخبر: ۶۹۷۷۴
تأريخ النشر: 04 July 2024

وصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بالوكالة محمد مخبر الى استانا عاصمة كازاخستان على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع القمة الـ24 لمنظمة شنغهاي للتعاون والقاء كلمة فيه.

وكان في استقبال مخبر حين وصوله الى مطار استانا مساء الاربعاء، نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني سيريك جومانجارين ونائب وزير الخارجية بقايف.

وسيلقي الرئيس الايراني بالوكالة كلمة في اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع بعض قادة الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

يذكر انه في القمة الـ 23 للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي استضافتها الهند في العام الماضي وعقدت افتراضيًا، انضمت جمهورية إيران الإسلامية رسميًا كأحد الأعضاء الرئيسيين في هذه المنظمة.

وتستضيف أستانا، عاصمة كازاخستان، قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 3 و 4 يوليو/تموز.

وتبلغ نسبة عدد سكان الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي 43% من سكان العالم، و25% من الناتج الإجمالي، و20% من الصادرات، و20% من واردات العالم، ونحو 23% من الاقتصاد العالمي.

ومنذ العقد الماضي، تقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطلب العضوية الرسمية في هذه المنظمة  التي تضم (الصين، روسيا، الهند، كازاخستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، باكستان وأوزبكستان)، وتم قبول هذا الطلب عند أول مشاركة من قبل الرئيس آية الله رئيسي في قمة شنغهاي في طاجيكستان عام 2021.

وبعد اجتياز الإجراءات القانونية داخل المنظمة، انضمت الجمهورية الاسلامية الايرانية رسميا اليها في الاجتماع الـ 23 الذي استضافته الهند وعقد افتراضيا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
المقاومة الفلسطينية تبارك باستشهاد القائد محمد ناصر: دوره كان محورياً خلال "طوفان الأقصى"
مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن يصدر بيانا حول الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة
المقاومة الاسلامية في لبنان تطلق 100 صاروخ كاتيوشا على مواقع عسكرية تابعة للاحتلال
الصمت الانتخابي اليوم، تمهيدا لجولة الإعادة للرئاسيات غدا الجمعة
کنعاني یعرب عن ارتياحه بعد الإفراج عن المواطن الإيراني  "بشير بي آزار" في فرنسا
توقيع اتفاقية تبادل الغاز بين إيران وتركمانستان
مخبر يصل الى آستانا لحضور اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي
رصد ميزانية لتجهيز الملاعب الرياضية بتقنية الفار (VAR)
صدور كتاب «أمثال فارسية وأمثال عمانية.. ترجمة وموازاة ودراسات»
باقري كني: "2 تموز" يوم لفضح حقوق الانسان الامريكية في التقويم الايراني
ايران تقترح بناء شبكة المناطق الحرة المشتركة في منظمة شنغهاي للتعاون
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة جداً
الصمت الانتخابي اليوم، تمهيدا لجولة الإعادة للرئاسيات غدا الجمعة
بالصور.. المناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14
كاظمي قمي: إيران لديها نهج بناء تجاه أفغانستان
بالصور.. المناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14
طهران ستستضيف المؤتمر الإقليمي لمنظمة "آلکو" اليوم الأربعاء
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
سفارة ايران في لندن : تحديد 10 مراكز اقتراع في إنجلترا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 14
كاظمي قمي: إيران لديها نهج بناء تجاه أفغانستان
إيران ممر التبادل الزراعي بين دول البريكس
باقري كني: "2 تموز" يوم لفضح حقوق الانسان الامريكية في التقويم الايراني
ساحة فلسطين في طهران تستقبل ذوي شهداء غزة
مسؤول: مسقط تستضيف اولى اجتماعات لجنة التجارة التفضيلية بين ايران وعمان
القائد العام للحرس الثوري : الشعب الايراني تمكن من اخماد ضجيج الاعداء
ابرز ما صرح به مرشحا انتخابات الرئاسة الايرانية جليلي وبزشكيان في المناظرة التلفزيونية
المقاومة الاسلامية في لبنان تطلق 100 صاروخ كاتيوشا على مواقع عسكرية تابعة للاحتلال
مخبر يصل الى آستانا لحضور اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي
رصد ميزانية لتجهيز الملاعب الرياضية بتقنية الفار (VAR)
مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن يصدر بيانا حول الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة