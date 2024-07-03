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كاظمي قمي: إيران لديها نهج بناء تجاه أفغانستان

تقديم شرح حول الهواجس المشتركة وتشكيل اللجان المتخصصة والبحث عن سبل الخروج من الأزمة وتقييم الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان، كانت من بين المحاور المهمة لالتي نوقشت في هذه اللقاءات والمشاورات.
رمز الخبر: ۶۹۷۶۶
تأريخ النشر: 03 July 2024

أکد الممثل الخاص للرئيس في شؤون أفغانستان "حسن كاظمي قمي"، أن طهران، باعتبارها قوة إقليمية لديها نهج بناء تجاه أفغانستان.

وکتب كاظمي قمي علی صفحته الشخصیة في الفضاء الافتراضي يوم الثلاثاء: على هامش الاجتماع الذي استمر يومين في الدوحة، أجريت محادثات مثمرة تلبية لطلب ممثلين خاصين بدول مختلفة، ومنها هولندا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج وسويسرا وألمانيا وتركمانستان، والاتحاد الأوروبي ووفد الحكومة المؤقتة لأفغانستان.

واضاف: تقديم شرح حول الهواجس المشتركة وتشكيل اللجان المتخصصة والبحث عن سبل الخروج من الأزمة وتقييم الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان، كانت من بين المحاور المهمة لالتي نوقشت في هذه اللقاءات والمشاورات.

وتابع الدبلوماسي الايراني: أكدنا أن طهران، باعتبارها قوة إقليمية لديها نهج بناء تجاه أفغانستان، كما حذرنا من عواقب تجدد التدخلات الأجنبية على المبادرات الإقليمية لحل الأزمة؛ ولطالما شددنا على حل مشكلة أفغانستان.

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