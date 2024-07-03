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القائد العام للحرس الثوري : الشعب الايراني تمكن من اخماد ضجيج الاعداء

جاء ذلك في كلمة اللواء سلامي، خلال حفل تأبين الذكرى الاربعينية لشهداء الخدمة الرئيس الشهيد اية الله رئيسي ومرافقيه، اقيم مساء يوم الثلاثاء في صحن الروضة الروضية بمدينة مشهد المقدسة (شرقي البلاد).
رمز الخبر: ۶۹۷۶۲
تأريخ النشر: 03 July 2024

قال القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" : ان الشعب الايراني لطالما اثبت جدارته في اخماد الضجيج الذي تثيرها التيارات المناوئة للثورة الاسلامية؛ متطلعا بان يسطّر هذا الشعب الابي، في يوم الجمعة المقبل، ملحمة اخرى عبر حضوره الحماسي عند صناديق الاقتراع.

جاء ذلك في كلمة اللواء سلامي، خلال حفل تأبين الذكرى الاربعينية لشهداء الخدمة الرئيس الشهيد اية الله رئيسي ومرافقيه، اقيم مساء يوم الثلاثاء في صحن الروضة الروضية بمدينة مشهد المقدسة (شرقي البلاد).

واضاف القائد العام للحرس الثوري: ان الشعب الايراني استطاع على الدوام، ان يكبد اعداءه الهزائم؛ مؤكدا بان الايرانيين سيفوّتون، هذه المرة ايضا، الفرصة على اعدائهم من خلال حضورهم الحماسي في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي ستجري يوم الجمعة المقبل على صعيد البلاد وخارجها.

وختم سلامي قائلا : نحن نريد ايرانا قوية قادرة على حل مشاكلنا؛ ايران القوية، حيث يقف الشعب والقادة في خندق واحد للخروج بالبلاد من الازمات التي يثيرها الاعداء.

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