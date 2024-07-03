مسؤول: مسقط تستضيف اولى اجتماعات لجنة التجارة التفضيلية بين ايران وعمان

كما نوه ضيغمي، الى ان التعامل التجاري بين طهران ومسقط، سجّل خلال العام الماضي نموا لم يسبق له نظير؛ متطلعا بان يتم حسم النتائج النهائية للمشاورات الثنائية من قبل السلطات القانونية المعنية في كلا الجانبين.

اعلن نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "مهدي ضيغمي"، عن استضافة مسقط للجولة الاولى من المشاورات حول التجارة التفضيلية، بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، نوّه ضيغمي الى ان المشاورات في اطار لجنة التجارة التفضيلية المشتركة، ستنعقد بمشاركة فرق العمل المختصة من كلا البلدين.

واعتبر نائب وزير الصناعة الايراني، العلاقات التجارية بين طهران ومسقط، انها شهدت خلال السنوات الاخيرة نموا ملفتا؛ وبما يؤكد ضرورة المشاورات الهادفة الى ابرام اتفاق للتجارة التفضيلية، وبناء اواصر وثيقة بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما نوه ضيغمي، الى ان التعامل التجاري بين طهران ومسقط، سجّل خلال العام الماضي نموا لم يسبق له نظير؛ متطلعا بان يتم حسم النتائج النهائية للمشاورات الثنائية من قبل السلطات القانونية المعنية في كلا الجانبين.