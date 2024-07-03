النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

مسؤول: مسقط تستضيف اولى اجتماعات لجنة التجارة التفضيلية بين ايران وعمان

كما نوه ضيغمي، الى ان التعامل التجاري بين طهران ومسقط، سجّل خلال العام الماضي نموا لم يسبق له نظير؛ متطلعا بان يتم حسم النتائج النهائية للمشاورات الثنائية من قبل السلطات القانونية المعنية في كلا الجانبين.
رمز الخبر: ۶۹۷۵۹
تأريخ النشر: 03 July 2024

اعلن نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "مهدي ضيغمي"، عن استضافة مسقط للجولة الاولى من المشاورات حول التجارة التفضيلية، بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، نوّه ضيغمي الى ان المشاورات في اطار لجنة التجارة التفضيلية المشتركة، ستنعقد بمشاركة فرق العمل المختصة من كلا البلدين.

واعتبر نائب وزير الصناعة الايراني، العلاقات التجارية بين طهران ومسقط، انها شهدت خلال السنوات الاخيرة نموا ملفتا؛ وبما يؤكد ضرورة المشاورات الهادفة الى ابرام اتفاق للتجارة التفضيلية، وبناء اواصر وثيقة بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما نوه ضيغمي، الى ان التعامل التجاري بين طهران ومسقط، سجّل خلال العام الماضي نموا لم يسبق له نظير؛ متطلعا بان يتم حسم النتائج النهائية للمشاورات الثنائية من قبل السلطات القانونية المعنية في كلا الجانبين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بالصور.. المناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14
كاظمي قمي: إيران لديها نهج بناء تجاه أفغانستان
إيران ممر التبادل الزراعي بين دول البريكس
ساحة فلسطين في طهران تستقبل ذوي شهداء غزة
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
القائد العام للحرس الثوري : الشعب الايراني تمكن من اخماد ضجيج الاعداء
طهران ستستضيف المؤتمر الإقليمي لمنظمة "آلکو" اليوم الأربعاء
سفارة ايران في لندن : تحديد 10 مراكز اقتراع في إنجلترا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 14
مسؤول: مسقط تستضيف اولى اجتماعات لجنة التجارة التفضيلية بين ايران وعمان
ابرز ما صرح به مرشحا انتخابات الرئاسة الايرانية جليلي وبزشكيان في المناظرة التلفزيونية
باقري كني: "2 تموز" يوم لفضح حقوق الانسان الامريكية في التقويم الايراني
بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة.. على الأميركيين معارضته
"تنسيقية المقاومة العراقية" تجتمع إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان
أوكرانيا تعلن إحباط مخطط انقلاب يهدف للاستيلاء على السلطة
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
اليوم الثلاثاء... طهران تستضيف عوائل الشهداء الفلسطينيين
تحديات وأولويات الرئيس الجديد
مخبر يستلم اوراق اعتماد 9 سفراء جدد
"تنسيقية المقاومة العراقية" تجتمع إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان
بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة.. على الأميركيين معارضته
المرشح جليلي: لا يمكن الدفاع عن سرعة الانترنت في البلاد ويجب زيادتها بنسبة كبيرة
البنك المركزي الإيراني: ارتفاع عائدات النقد الأجنبي بـمقدار 4 مليارات دولار
ابرز ما قاله المرشحان بزشكيان وجليلي بالمناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية
غزة ... قصف عنيف على خان يونس واشتباكات مسلحة بالضفة
كنعاني: السلوك المهين بحق الإيرانيين في الخارج يكشف عن عمق ابتذال المسيئين
أوكرانيا تعلن إحباط مخطط انقلاب يهدف للاستيلاء على السلطة
عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية
بالصور.. المناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14
سفارة ايران في لندن : تحديد 10 مراكز اقتراع في إنجلترا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 14