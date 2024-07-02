أوكرانيا تعلن إحباط مخطط انقلاب يهدف للاستيلاء على السلطة

كما دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية و3 محطات مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة و الكيان الاسرائيلي.

أعلنت السلطات الأوكرانية أن جهاز الأمن أحبط محاولة انقلاب، إذ حاولت مجموعة القيام باستفزازات في العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم الدستور يوم الأحد.

ان الانقلاب كان هدفه اسقاط الحكومة والاستيلاء على السلطة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الدستور ولكن تم احباطه باحتجاز جميع المتورطين فيه حسبما قالت السطات الاوكرانية التي افادت بان معد الانقلاب الذي يتزعم اتحاداً عاماً محلياً وله سجل بممارسة نشاطات ضد الحكومة استأجر قاعة في كييف تتسع لنحو 2000 شخص، وكان يحاول تجنيد جنود وميليشيات خاصة للمساعدة في تنفيذ خطته.

ووفق التحقيقات، فإن المجموعة نشرت بين مايو ويونيو منشورات على شبكة الإنترنت تشوه سمعة القيادة الحالية لأوكرانيا وتدعو إلى السيطرة على السلطة.

وافادت التحقيقات الاولية لاجهزة الامن بأن المتواطئين مع معد الانقلاب من منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف، في شرق وشمال البلاد.

وميدانيا سيطرت القوات الروسية على بلدتين جديدتين ليصل عدد مجموع القرى التي سيطرت عليها روسيا خلال الساعات الـ48 الماضية الى 4.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان قواتها حررت كلا من نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

كما دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية و3 محطات مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة و الكيان الاسرائيلي.

كما اعلنت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة دفاعها الجوي دمرت 36 مسيرة اطلقت من 3 مناطق في اوكرانيا مشيرة الى انه تم اسقاط 18 طائرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وتدمير 9 طائرات في منطقة كورسك جنوبي بريانسك و9 طائرات اخرى فوق منطقة بيلغورود إلى الجنوب.