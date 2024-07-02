المرشح جليلي: لا يمكن الدفاع عن سرعة الانترنت في البلاد ويجب زيادتها بنسبة كبيرة

وذكر أنه لا توجد الآن مشكلة فنية واقتصادية لتطوير الألياف الضوئية، مضيفاً: "لا يجوز رفع الشعارات والكلمات التي ليس لها سند".

شدد مرشح الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية، سعيد جليلي ان يجب أن تزيد سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 10 مرات على الأقل، كما يجب زيادة سرعة الإنترنت الثابت 50 مرة.

قال سعيد جليلي صباح اليوم في لقاء مع نشطاء الاقتصاد الرقمي في البلاد من خلال حضوره في معرض طهران الدولي: "إن نمو الألياف الضوئية تقدمت بنسبة 40% حتى الآن وهي من القضايا المهمة التي يجب أن تستمر وتصل إلى 100%".

وأضاف: "لا يمكن حاليا الدفاع عن سرعة الإنترنت. ويجب أن تزيد سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 10 مرات على الأقل، وكما يجب زيادة سرعة الإنترنت الثابت 50 مرة، وهذا من بين البرامج التي تم إجراء الفحوصات اللازمة لها".

وذكر أنه لا توجد الآن مشكلة فنية واقتصادية لتطوير الألياف الضوئية، مضيفاً: "لا يجوز رفع الشعارات والكلمات التي ليس لها سند".