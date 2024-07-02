النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

المرشح جليلي: لا يمكن الدفاع عن سرعة الانترنت في البلاد ويجب زيادتها بنسبة كبيرة

وذكر أنه لا توجد الآن مشكلة فنية واقتصادية لتطوير الألياف الضوئية، مضيفاً: "لا يجوز رفع الشعارات والكلمات التي ليس لها سند".
رمز الخبر: ۶۹۷۵۲
تأريخ النشر: 02 July 2024

شدد مرشح الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية، سعيد جليلي ان يجب أن تزيد سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 10 مرات على الأقل، كما يجب زيادة سرعة الإنترنت الثابت 50 مرة.

قال سعيد جليلي صباح اليوم في لقاء مع نشطاء الاقتصاد الرقمي في البلاد من خلال حضوره في معرض طهران الدولي: "إن نمو الألياف الضوئية تقدمت بنسبة 40% حتى الآن وهي من القضايا المهمة التي يجب أن تستمر وتصل إلى 100%".

وأضاف: "لا يمكن حاليا الدفاع عن سرعة الإنترنت. ويجب أن تزيد سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 10 مرات على الأقل، وكما يجب زيادة سرعة الإنترنت الثابت 50 مرة، وهذا من بين البرامج التي تم إجراء الفحوصات اللازمة لها".

وذكر أنه لا توجد الآن مشكلة فنية واقتصادية لتطوير الألياف الضوئية، مضيفاً: "لا يجوز رفع الشعارات والكلمات التي ليس لها سند".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة.. على الأميركيين معارضته
"تنسيقية المقاومة العراقية" تجتمع إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان
أوكرانيا تعلن إحباط مخطط انقلاب يهدف للاستيلاء على السلطة
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
المرشح جليلي: لا يمكن الدفاع عن سرعة الانترنت في البلاد ويجب زيادتها بنسبة كبيرة
غزة ... قصف عنيف على خان يونس واشتباكات مسلحة بالضفة
تحديات وأولويات الرئيس الجديد
مخبر يستلم اوراق اعتماد 9 سفراء جدد
اليوم الثلاثاء... طهران تستضيف عوائل الشهداء الفلسطينيين
عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية
البنك المركزي الإيراني: ارتفاع عائدات النقد الأجنبي بـمقدار 4 مليارات دولار
كنعاني: السلوك المهين بحق الإيرانيين في الخارج يكشف عن عمق ابتذال المسيئين
ابرز ما قاله المرشحان بزشكيان وجليلي بالمناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية
باقري كني: اي خطأ جديد للصهاينة في لبنان سيخلق ظروفا لن يتمكنوا التعويض عنها
إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
اليوم الثلاثاء... طهران تستضيف عوائل الشهداء الفلسطينيين
مسؤول : تنفيذ 6 ملايين رحلة جوية على مدى 4 اعوام دون وقوع حوادث
وزير النفط: اتفاقية الغاز مع روسيا خطوة واسعة لتحول ايران الى قطب للغاز بالمنطقة
باقري: الدعاوى القضائية بحق مستخدمي الأسلحة الكيميائية ضد إيران لن تخضع لمرور الزمن
باقري كني: اي خطأ جديد للصهاينة في لبنان سيخلق ظروفا لن يتمكنوا التعويض عنها
إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
المجمع العالمي لاهل البيت (ع) : رسالة الامام الخامنئي الى طلاب الجامعات الامريكية تضمنت القيم الانسانية
إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميا في تسجیل التراث غيرالمادي
مخبر يشيد بمشاركة الشعب الايراني الواعية في انتخابات الرئاسة
الفيلم الوثائقي "هما" يحصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان "كان" الفرنسي
وزير الثقافة الايراني يؤكد نمو الدبلوماسية والعلاقات الثقافية مع الدول الاخرى
الخارجية الايرانية تعلن استعدادها لإجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الخارج
اليمن يجدد نصح السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الى موانئ الكيان الصهيوني
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
وول ستريت جورنال : قوة إيران الصاعدة بادرة على فشل الغرب