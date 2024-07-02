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غزة ... قصف عنيف على خان يونس واشتباكات مسلحة بالضفة

وفي التطورات الميدانية أيضا، واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال بعدة محاور، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية بوقوع "حادث صعب" بالقطاع.
رمز الخبر: ۶۹۷۵۱
تأريخ النشر: 02 July 2024

مع دخول العدوان على غزة يومه الـ270، تعرضت خان يونس لقصف عنيف أوقع شهداء وجرحى في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية جديدة بالمدينة بالتزامن مع استمرار هجومه على حي الشجاعية.

ان مع دخول العدوان على غزة يومه الـ270، تعرضت خان يونس لقصف عنيف أوقع شهداء وجرحى في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية جديدة بالمدينة بالتزامن مع استمرار هجومه على حي الشجاعية.

وفي التطورات الميدانية أيضا، واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال بعدة محاور، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية بوقوع "حادث صعب" بالقطاع.

وفي الضفة الغربية، تجددت الاقتحامات الإسرائيلية، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس وطوباس.

وسياسيا، قالت واشنطن إنها تعمل مع حلفائها العرب لوضع خطة مستقبل غزة، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس وستواصل تدمير "فلولها" المسلحة، حسب زعمه.

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غزة ... قصف عنيف على خان يونس واشتباكات مسلحة بالضفة
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