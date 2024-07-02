مخبر يستلم اوراق اعتماد 9 سفراء جدد

كما دعا مخبر كذلك خلال لقائه مع سفراء ايطاليا واسبانيا واستراليا وفنلندا، هذه الدول الى بذل جهود مؤثرة لوقف جرائم الصهاينة ضد اهالي غزة العزل المظلومين.

استلم الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر، يوم الاثنين، اوراق اعتماد السفراء الجدد لـ 9 دول.

ان في اللقاءات قدم السفراء الجدد للصين وايطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية واستراليا وهنغاريا وفنلندا وكازاخستان وصربيا اوراق اعتمادهم الى الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر.

وخلال هذه اللقاءات، تمنى مخبر النجاح للسفراء الجدد لهذه البلدان في مسار تطوير التعاون والعلاقات الثنائية، داعيا اياهم لبذل جهودهم للتعريف بطاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية للناشطين الاقتصاديين في بلدانهم.

كما دعا مخبر كذلك خلال لقائه مع سفراء ايطاليا واسبانيا واستراليا وفنلندا، هذه الدول الى بذل جهود مؤثرة لوقف جرائم الصهاينة ضد اهالي غزة العزل المظلومين.