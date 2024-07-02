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العميد حاجي زادة :

عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية

وفقا لتويجهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، فان النصر سيكون حليفا للشعب الفلسطيني قطعا؛ مشيدا بتضيحات عوائل شهداء غزة، "التي قدمت ما يتراوح بين 30 الى 40 شهيدا"، ومثمنا صمودهم ومقاومتهم.
رمز الخبر: ۶۹۷۴۷
تأريخ النشر: 02 July 2024

اكد قائد قوة الجو – فضائية بالحرس الثوري الايراني "العميد امير علي حاجي زادة"، في لقائه اليوم الاثنين عددا من عائلات الشهداء بغزة : اننا عازمون حتى النهائية، على دعمكم، وسنتخذ كل ما بوسعنا لنصرة اعزائنا الفلسطينيين.

واضاف العميد حاجي زادة في هذا اللقاء الذي جرى بالواحة الوطنية لقوة الجو فضائية للحرس الثوري : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر اي جهد من اجل نصرة المقاومين في فلسطين ولبنان والمناطق الاخرى.

وتابع : وفقا لتويجهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، فان النصر سيكون حليفا للشعب الفلسطيني قطعا؛ مشيدا بتضيحات عوائل شهداء غزة، "التي قدمت ما يتراوح بين 30 الى 40 شهيدا"، ومثمنا صمودهم ومقاومتهم.

ووجه قائد قوة الجو فضائية بالحرس الثوري، خطابه الى عائلات الشهداء الفلسطينيين، قائلا : كونوا على يقين بأنكم سوف تغيّرون مسار التاريخ في المنطقة والعالم؛ ونحن بدورنا نؤكد على تسخير كل ما بوسعنا لحماية اعزائنا الفلسطينيين.

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