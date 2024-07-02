النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

البنك المركزي الإيراني: ارتفاع عائدات النقد الأجنبي بـمقدار 4 مليارات دولار

كما أعلن البنك المركزي الايراني عن توفير 17 مليارا و417 مليون دولار من النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والأدوية والسلع التجارية اعتبارا من بداية العام الجاري وحتى 28 حزيران/يونيو 2024.
رمز الخبر: ۶۹۷۴۶
تأريخ النشر: 02 July 2024

أعلن البنك المركزي الإيراني أن عائدات البلاد من النقد الأجنبي شهدت ارتفاعا بمقدار 4 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الماضية (ربيع العام الجاري) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشار البنك المركزي الايراني الى ان توفير العملة الأجنبية لمختلف القطاعات الاقتصادية في  الأشهر الثلاثة الماضية (ربيع العام الجاري) قد تجاوز 17.4 مليار دولار  لافتاً إلى أن عائدات البلاد من النقد الأجنبي شهدت ارتفاعا بمقدار 4 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الماضية (ربيع العام الجاري) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتقرير البنك المركزي فإن بيانات التجارة الخارجية تُظهر أنه في الأشهر الثلاثة الماضية (نيسان/أبريل ، ايار/مايو وحزيران /يونيو من عام 2024) وصلت عائدات البلاد من النقد الأجنبي الى 25.5 مليار دولار.

ولفت الى انه و خلال هذه الفترة ذاتها ارتفع الميزان التجاري لإيران بنسبة 51.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

البنك المركزي الإيراني: ارتفاع عائدات النقد الأجنبي بـمقدار 4 مليارات دولار

كما أعلن البنك المركزي الايراني عن توفير 17 مليارا و417 مليون دولار من النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والأدوية والسلع التجارية اعتبارا من بداية العام الجاري وحتى 28 حزيران/يونيو 2024.

كما افاد بتخصيص 3 مليارات و975 مليون دولار من العملة للسلع الأساسية والأدوية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة.. على الأميركيين معارضته
"تنسيقية المقاومة العراقية" تجتمع إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان
أوكرانيا تعلن إحباط مخطط انقلاب يهدف للاستيلاء على السلطة
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
المرشح جليلي: لا يمكن الدفاع عن سرعة الانترنت في البلاد ويجب زيادتها بنسبة كبيرة
غزة ... قصف عنيف على خان يونس واشتباكات مسلحة بالضفة
تحديات وأولويات الرئيس الجديد
مخبر يستلم اوراق اعتماد 9 سفراء جدد
اليوم الثلاثاء... طهران تستضيف عوائل الشهداء الفلسطينيين
عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية
البنك المركزي الإيراني: ارتفاع عائدات النقد الأجنبي بـمقدار 4 مليارات دولار
كنعاني: السلوك المهين بحق الإيرانيين في الخارج يكشف عن عمق ابتذال المسيئين
ابرز ما قاله المرشحان بزشكيان وجليلي بالمناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية
باقري كني: اي خطأ جديد للصهاينة في لبنان سيخلق ظروفا لن يتمكنوا التعويض عنها
إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
اليوم الثلاثاء... طهران تستضيف عوائل الشهداء الفلسطينيين
مسؤول : تنفيذ 6 ملايين رحلة جوية على مدى 4 اعوام دون وقوع حوادث
وزير النفط: اتفاقية الغاز مع روسيا خطوة واسعة لتحول ايران الى قطب للغاز بالمنطقة
باقري: الدعاوى القضائية بحق مستخدمي الأسلحة الكيميائية ضد إيران لن تخضع لمرور الزمن
باقري كني: اي خطأ جديد للصهاينة في لبنان سيخلق ظروفا لن يتمكنوا التعويض عنها
إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
المجمع العالمي لاهل البيت (ع) : رسالة الامام الخامنئي الى طلاب الجامعات الامريكية تضمنت القيم الانسانية
إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميا في تسجیل التراث غيرالمادي
مخبر يشيد بمشاركة الشعب الايراني الواعية في انتخابات الرئاسة
الفيلم الوثائقي "هما" يحصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان "كان" الفرنسي
وزير الثقافة الايراني يؤكد نمو الدبلوماسية والعلاقات الثقافية مع الدول الاخرى
الخارجية الايرانية تعلن استعدادها لإجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الخارج
اليمن يجدد نصح السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الى موانئ الكيان الصهيوني
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
وول ستريت جورنال : قوة إيران الصاعدة بادرة على فشل الغرب