النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۰مشاهدات
‍ پ

ابرز ما قاله المرشحان بزشكيان وجليلي بالمناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية

واكد بزشكيان بان سياسات قائد الثورة دليلنا لحل المشاكل، وتابع: سياسات قائد الثورة والإمام الخميني مبنية على اساس "لا شرقية ولا غربية".
رمز الخبر: ۶۹۷۴۴
تأريخ النشر: 02 July 2024

أجريت مساء الاثنين المناظرة التلفزيونية الاولى للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14، بين المرشحين، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.

وموضوع هذه المناظرة كان حول الثقافة والسياسة، وتناول العديد من القضايا والاسئلة.

*جليلي

وقال سعيد جليلي، في إشارة إلى خطة حكومته لزيادة مشاركة الشعب في الفترة الرئاسية المقبلة: كان من دواعي فخر الإمام الراحل (رض) والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن العالم كله يعترف بأن الشعب الايراني هو الذي يقرر مصيره بأصواته وآرائه.

واضاف: لذا فإن إحدى خطط حكومتي هي توفير مشاركة الشعب في إدارة البلاد وفي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وقال: ان المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية كانت منخفضة ولابد من دراسة أسباب ذلك ومعالجتها.

واضاف: إذا كنا نتوقع مشاركة الشعب، يجب أن نمهد الارضية كي يأتي الشعب إلى الساحة ويشعر أنه يستطيع القيام بحركة جماعية ولديه دور في تشكيل الحكومة.

واكد جليلي على الاهتمام بحقوق جميع الطوائف والمكونات في المجتمع وقال ان هذه من مسؤوليات الحكومة ويجب ان لا نستغل الامر للدعاية خلال فترة الانتخابات.

واوضح: نحن نفهم لغة الشباب وطلاب الجامعات والعمّال وعلينا ان نتواجد بينهم ونفهمهم وانا اعقد الاجتماعات مع هذه الفئات بشكل مستمر منذ سنوات.. علينا ان لا نطرح الأمور بشكل ناقص، فالاحتجاج لا يتم فقط بالنزول الى الشوارع.

وقال جليلي: لدينا خطة لنكون الدولة السادسة في العالم التي ترسل مسباراً إلى الفضاء الخارجي.

واكد بان السياسة الخارجية تسير جنبا إلى جنب مع السياسة الداخلية واضاف: السياسة الخارجية هي استمرار للسياسة الداخلية، وإذا أردنا أن ينجح الاقتصاد الداخلي، يجب أن تكون لدينا سياسة خارجية نشطة وديناميكية.

وشدد على ضرورة انتزاع رافعة العقوبات من أيدي المناوئين، وقال: إن ذلك يمكن تحقيقه بطريقتين: 1- من خلال الحوار والضغط و2- عدم الركون، والعمل على تحييد العقوبات، وهو ما فعله الشهيد رئيسي، وقد اعترف الأمريكيون أيضًا بأننا نبيع مليوني برميل من النفط يوميًا في حين قالوا سابقا بانهم سوف لن يسمحوا لايران ان تبيع حتى برميل واحد من النفط.

واكد بان ايران نفذت كل التزاماتها في الاتفاق النووي فيما انسحبت اميركا منه ولم تعوض الدول الغربية الثلاث (الترويكا الاوروبية) عن ذلك ولم تف بالتزاماتها، معتبرا خطوات ايران اللاحقة في برنامجها النووي بانها جاءت احقاقا لحقوقها في مقابل انسحاب اميركا وتقاعس الاوروبيين.  

*بزشكيان

من جانبه قال المرشح مسعود بزشكيان في معرض رده على سؤال بخصوص سبل زيادة المشاركة في الانتخابات: ان المشاركة الشعبية المنخفضة في الانتخابات مقلقة..علينا أن بذل الاهتمام اللازم بحقوق القوميات والاقليات الدينية وكذلك حقوق المرأة ونمنح المكانة المطلوبة لهن في المجتمع .. عندما لايشارك 60% من الشعب في الانتخابات فهذا يعني ان هناك خللا في ادارة البلاد.

وقال: كان من المفترض أن نكون الرواد في المنطقة بناءً على السياسات العامة لقائد الثورة في العام المقبل؛ لكن هل فعلنا ذلك؟ هل تتصرف الحكومات وفق البرنامج الذي تكتبه؟.

وشدد على ضرورة التعامل بصدق مع الجمهور وعدم اعطاء وعود فارغة.

واكد بزشكيان بان سياسات قائد الثورة دليلنا لحل المشاكل، وتابع: سياسات قائد الثورة والإمام الخميني مبنية على اساس "لا شرقية ولا غربية".

واعرب عن اعتقاده بان الاتفاق النووي كان في مصلحة ايران ولو لم يكن كذلك لما انسحب منه ترامب ، لافتا في هذا الصدد الى مساعي نتنياهو المحمومة الرامية الى تقويض الاتفاق وعدم تنفيذه.

كما اعتبر ان من مصلحة ايران الانضمام الى "فاتف" (مجموعة العمل المالي الدولية) من اجل تطوير وتسهيل التجارة مع الدول الاخرى.

واكد ضرورة بناء العلاقات مع دول العالم على اساس الاركان الثلاثة "العزة والحكمة والمصلحة". 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة.. على الأميركيين معارضته
"تنسيقية المقاومة العراقية" تجتمع إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان
أوكرانيا تعلن إحباط مخطط انقلاب يهدف للاستيلاء على السلطة
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
المرشح جليلي: لا يمكن الدفاع عن سرعة الانترنت في البلاد ويجب زيادتها بنسبة كبيرة
غزة ... قصف عنيف على خان يونس واشتباكات مسلحة بالضفة
تحديات وأولويات الرئيس الجديد
مخبر يستلم اوراق اعتماد 9 سفراء جدد
اليوم الثلاثاء... طهران تستضيف عوائل الشهداء الفلسطينيين
عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية
البنك المركزي الإيراني: ارتفاع عائدات النقد الأجنبي بـمقدار 4 مليارات دولار
كنعاني: السلوك المهين بحق الإيرانيين في الخارج يكشف عن عمق ابتذال المسيئين
ابرز ما قاله المرشحان بزشكيان وجليلي بالمناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية
باقري كني: اي خطأ جديد للصهاينة في لبنان سيخلق ظروفا لن يتمكنوا التعويض عنها
إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
اليوم الثلاثاء... طهران تستضيف عوائل الشهداء الفلسطينيين
مسؤول : تنفيذ 6 ملايين رحلة جوية على مدى 4 اعوام دون وقوع حوادث
وزير النفط: اتفاقية الغاز مع روسيا خطوة واسعة لتحول ايران الى قطب للغاز بالمنطقة
باقري: الدعاوى القضائية بحق مستخدمي الأسلحة الكيميائية ضد إيران لن تخضع لمرور الزمن
باقري كني: اي خطأ جديد للصهاينة في لبنان سيخلق ظروفا لن يتمكنوا التعويض عنها
إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
المجمع العالمي لاهل البيت (ع) : رسالة الامام الخامنئي الى طلاب الجامعات الامريكية تضمنت القيم الانسانية
إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميا في تسجیل التراث غيرالمادي
مخبر يشيد بمشاركة الشعب الايراني الواعية في انتخابات الرئاسة
الفيلم الوثائقي "هما" يحصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان "كان" الفرنسي
وزير الثقافة الايراني يؤكد نمو الدبلوماسية والعلاقات الثقافية مع الدول الاخرى
الخارجية الايرانية تعلن استعدادها لإجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الخارج
اليمن يجدد نصح السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الى موانئ الكيان الصهيوني
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
وول ستريت جورنال : قوة إيران الصاعدة بادرة على فشل الغرب