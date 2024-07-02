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إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
رمز الخبر:
۶۹۷۴۲
تأريخ النشر:
01 July 2024
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إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
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