المجمع العالمي لاهل البيت (ع) : رسالة الامام الخامنئي الى طلاب الجامعات الامريكية تضمنت القيم الانسانية

ولفت اية الله رمضاني، بان "الكرامة الانسانية والعدالة التي يتشدق بها الغرب اليوم ويدعي الوفاء بها، لطالما ذكرت في تعاليمنا القرانية والدينية".

اعتبر الامين العام للجمع العالمي لاهل البيت (عليهم السلام)، اية الله رضا رمضاني، ان كافة القيم المتجسدة في رسالة قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي، الى طلاب الجامعات الامريكية المحتجين تضامنا مع فلسطين واستنكارا لجرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، انها تنبع من تركيز سماحته على مبدا العدالة والكرامة الانسانية.

جاء ذلك في تصريح للشيخ رمضاني خلال ندوة علمية عقدت اليوم الاثنين بطهران، لاستعراض الجوانب العلمية في رسالة قائد الثورة الى طلاب الجامعات الامريكية.

واوضح الامين العام للمجمع العالمي لاهل البيت (ع)، ان رسالة الامام الخامنئي تضمنت القيم الروحية والانسانية والدينية، بما في ذلك مقاومة الظلم، والحق في تقرير المصير، كما تبلورت فيها الحقيقة والنهج الحقيقي والتعاون بين الناس؛ مؤكدا بان كل هذه البوادر السامية تدل على اهتمام سماحته بمبدئي العدالة والكرامة الانسانية، الامر الذي جاء ذكره في مناهل المعرفة القرانية ايضا.

ولفت اية الله رمضاني، بان "الكرامة الانسانية والعدالة التي يتشدق بها الغرب اليوم ويدعي الوفاء بها، لطالما ذكرت في تعاليمنا القرانية والدينية".

واضاف الامين العام للمجمع العالمي لاهل البيت (ع)، ان رسالة قائد الثورة الى الشبان الامريكيين، تضمنت ابعادا مختلفة، وذلك نظرا للتطورات التي حدثت خلال الايام الاخيرة في اكثر من 40 جامعة بالولايات المتحدة، والتي شهدت ما يزيد عن 200 اعتمام طلابي نصرة لاهل غزة.

وتابع اية الله رمضاني، ان سماحة القائد بعث خلال الاعوام الـ 35 الماضية، بثلاث رسائل الى الشرائح الشبابية في اوروبا وامريكا؛ وذلك ايذانا بانطلاق مرحلة جديدة من تعاطي الانسان العصري بمزيد من الدقة والشمول والتعمق مع التطورات العالمية.