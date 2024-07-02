مسؤول : تنفيذ 6 ملايين رحلة جوية على مدى 4 اعوام دون وقوع حوادث

وأکد هذا المسؤول، ان البعض الذي كان يترقب انهيار صناعة الطيران الإيرانية قبل ثلاث سنوات، يشهد اليوم تطورها ونموها.

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايراني "محمد محمدي بخش"، تنفيذ 6 ملايين رحلة جوية دون وقوع حوادث وذلك على مدى نحو أربع سنوات، ورغم كل التحديات والحظر والمشاكل؛ ما يدل على الخبرة والقدرة والجهد العالي الذي يبذله القائمون على صناعة الطيران المدني في البلاد.

وأضاف محمدي بخش، الیوم الاحد خلال اجتماع بطهران : على الرغم من الظروف القاسية الناجمة عن الحظر الغربي المفروض على ايران، لكن قطاع صناعة الطيران المحلي يواصل مهامه باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأکد هذا المسؤول، ان البعض الذي كان يترقب انهيار صناعة الطيران الإيرانية قبل ثلاث سنوات، يشهد اليوم تطورها ونموها.