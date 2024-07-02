النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

مخبر يشيد بمشاركة الشعب الايراني الواعية في انتخابات الرئاسة

وطلب القائم بأعمال الرئيس من كافة المؤسسات اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي اضطراب في السوق ومنع أي ارتفاع غير قانوني في أسعار السلع والخدمات مع المراقبة المستمرة والدقيقة.
رمز الخبر: ۶۹۷۳۹
تأريخ النشر: 01 July 2024

أعرب الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر عن تقديره للمشاركة الواعية للشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وجميع المشاركين في التنظيم الناجح لهذا الحدث، وقال ان الشعب يفي دائما بمسؤولياته بأفضل وأنسب طريقة ممكنة.

وخلال اجتماع الحكومة مساء الأحد ، اشاد مخبر بالمشاركة الواعية والمستنيرة للشعب في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وقال: إن الشعب يقوم دائمًا بمسؤولياته بافضل وانسب صورة ممكنة فيما يتعلق بالدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد القائم بأعمال الرئيس على ضرورة استمرار تعاون كافة المؤسسات مع وزارة الداخلية لإنجاح إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، وطالب المرشحين واعضاء لجانهم الانتخابية ومؤيديهم ومن حولهم بان يجعلوا الأخلاق نصب اعينهم في أنشطتهم الانتخابية والامتناع عن أي عمل أو خطاب هدام.

ووجه مخبر خالص الشكر والتقدير لجميع المعنيين، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور، ووزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة ، والمحافظين، وحكام المدن ومدراء النواحي والقرى، والمشرفين، ومسؤولي إنفاذ القانون، والقوات العسكرية والأمنية، والإذاعة والتلفزيون، ومسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع العناصر التنفيذية، الذين ساهموا في إجراء هذه الانتخابات بنجاح.

وبالإشارة إلى يوم "الصناعة والتعدين"، أكد الرئيس بالنيابة على مواصلة تعزيز الصناعة باعتبارها المحرك الدافع للبلاد وطلب من وزير الصناعة والتعدين والتجارة اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الاستغلال الأمثل لمناجم البلاد وخاصة الطاقات غير المستغلة في المناجم والمحميات الطبيعية بشكل جدي.

كما ثمن جهود وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا ونائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي في مجال ايجاد المرجعية العلمية للبلاد على الساحة العالمية، وطالب بتعزيز وزيادة الجهود في هذا الاتجاه.

وطلب القائم بأعمال الرئيس من كافة المؤسسات اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي اضطراب في السوق ومنع أي ارتفاع غير قانوني في أسعار السلع والخدمات مع المراقبة المستمرة والدقيقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة.. على الأميركيين معارضته
"تنسيقية المقاومة العراقية" تجتمع إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان
أوكرانيا تعلن إحباط مخطط انقلاب يهدف للاستيلاء على السلطة
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
المرشح جليلي: لا يمكن الدفاع عن سرعة الانترنت في البلاد ويجب زيادتها بنسبة كبيرة
غزة ... قصف عنيف على خان يونس واشتباكات مسلحة بالضفة
تحديات وأولويات الرئيس الجديد
مخبر يستلم اوراق اعتماد 9 سفراء جدد
اليوم الثلاثاء... طهران تستضيف عوائل الشهداء الفلسطينيين
عازمون على نصرة الشعب الفلسطيني حتى النهاية
البنك المركزي الإيراني: ارتفاع عائدات النقد الأجنبي بـمقدار 4 مليارات دولار
كنعاني: السلوك المهين بحق الإيرانيين في الخارج يكشف عن عمق ابتذال المسيئين
ابرز ما قاله المرشحان بزشكيان وجليلي بالمناظرة الاولى للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية
باقري كني: اي خطأ جديد للصهاينة في لبنان سيخلق ظروفا لن يتمكنوا التعويض عنها
إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
مسؤول : تنفيذ 6 ملايين رحلة جوية على مدى 4 اعوام دون وقوع حوادث
وزير النفط: اتفاقية الغاز مع روسيا خطوة واسعة لتحول ايران الى قطب للغاز بالمنطقة
باقري: الدعاوى القضائية بحق مستخدمي الأسلحة الكيميائية ضد إيران لن تخضع لمرور الزمن
باقري كني: اي خطأ جديد للصهاينة في لبنان سيخلق ظروفا لن يتمكنوا التعويض عنها
إيران ترد على شائعة العدوان الصهيوني على لبنان
إيران تحتل المرتبة الخامسة عالميا في تسجیل التراث غيرالمادي
المجمع العالمي لاهل البيت (ع) : رسالة الامام الخامنئي الى طلاب الجامعات الامريكية تضمنت القيم الانسانية
مخبر يشيد بمشاركة الشعب الايراني الواعية في انتخابات الرئاسة
وزير الثقافة الايراني يؤكد نمو الدبلوماسية والعلاقات الثقافية مع الدول الاخرى
الفيلم الوثائقي "هما" يحصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان "كان" الفرنسي
اليمن يجدد نصح السفن المخالفة لقرار حظر الملاحة الى موانئ الكيان الصهيوني
الخارجية الايرانية تعلن استعدادها لإجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الخارج
وول ستريت جورنال : قوة إيران الصاعدة بادرة على فشل الغرب
العميد كودرزي يؤكد على تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني
إيران الدولة الأكثر فعالية في مجال خلق عالم خال من الأسلحة الكيميائية