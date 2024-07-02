مخبر يشيد بمشاركة الشعب الايراني الواعية في انتخابات الرئاسة

وطلب القائم بأعمال الرئيس من كافة المؤسسات اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي اضطراب في السوق ومنع أي ارتفاع غير قانوني في أسعار السلع والخدمات مع المراقبة المستمرة والدقيقة.

أعرب الرئيس الايراني بالوكالة محمد مخبر عن تقديره للمشاركة الواعية للشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وجميع المشاركين في التنظيم الناجح لهذا الحدث، وقال ان الشعب يفي دائما بمسؤولياته بأفضل وأنسب طريقة ممكنة.

وخلال اجتماع الحكومة مساء الأحد ، اشاد مخبر بالمشاركة الواعية والمستنيرة للشعب في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وقال: إن الشعب يقوم دائمًا بمسؤولياته بافضل وانسب صورة ممكنة فيما يتعلق بالدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد القائم بأعمال الرئيس على ضرورة استمرار تعاون كافة المؤسسات مع وزارة الداخلية لإنجاح إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، وطالب المرشحين واعضاء لجانهم الانتخابية ومؤيديهم ومن حولهم بان يجعلوا الأخلاق نصب اعينهم في أنشطتهم الانتخابية والامتناع عن أي عمل أو خطاب هدام.

ووجه مخبر خالص الشكر والتقدير لجميع المعنيين، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور، ووزير الداخلية والمسؤولين في الوزارة ، والمحافظين، وحكام المدن ومدراء النواحي والقرى، والمشرفين، ومسؤولي إنفاذ القانون، والقوات العسكرية والأمنية، والإذاعة والتلفزيون، ومسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع العناصر التنفيذية، الذين ساهموا في إجراء هذه الانتخابات بنجاح.

وبالإشارة إلى يوم "الصناعة والتعدين"، أكد الرئيس بالنيابة على مواصلة تعزيز الصناعة باعتبارها المحرك الدافع للبلاد وطلب من وزير الصناعة والتعدين والتجارة اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الاستغلال الأمثل لمناجم البلاد وخاصة الطاقات غير المستغلة في المناجم والمحميات الطبيعية بشكل جدي.

كما ثمن جهود وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا ونائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي في مجال ايجاد المرجعية العلمية للبلاد على الساحة العالمية، وطالب بتعزيز وزيادة الجهود في هذا الاتجاه.

وطلب القائم بأعمال الرئيس من كافة المؤسسات اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي اضطراب في السوق ومنع أي ارتفاع غير قانوني في أسعار السلع والخدمات مع المراقبة المستمرة والدقيقة.