وزير النفط: اتفاقية الغاز مع روسيا خطوة واسعة لتحول ايران الى قطب للغاز بالمنطقة

انه وبتوقيع هذه الوثائق، فقد تم اتخاذ خطوة كبيرة على طريق تحول إيران إلى قطب للغاز في المنطقة، وهو ما يمكن أن يحدث قفزة في حصة بلادنا في تجارة الغاز وايجاد تحول اقتصادي وصناعي في هذا المجال.

اعتبر وزير النفط الايراني جواد اوجي، اتفاقية الغاز الموقعة مع روسيا بانها تشكل خطوة واسعة لتحول الجمهورية الاسلامية الايرانية الى قطب للغاز في المنطقة.

وخلال اجتماع الحكومة يوم الاحد أشار اوجي إلى التوقيع على الوثائق المتعلقة بنقل الغاز الروسي إلى إيران، وقال: أن الرئيس الشهيد كان يتابع منذ عام تنفيذ هذا الاتفاق في لقاءاته ومحادثاته مع الرئيس بوتين.

واضاف: انه وبتوقيع هذه الوثائق، فقد تم اتخاذ خطوة كبيرة على طريق تحول إيران إلى قطب للغاز في المنطقة، وهو ما يمكن أن يحدث قفزة في حصة بلادنا في تجارة الغاز وايجاد تحول اقتصادي وصناعي في هذا المجال.