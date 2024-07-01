هيئة عسكرية ايرانية تزور باكستان

قامت هيئة عسكرية ايرانية يراسها نائب رئيس جامعة الامام الخميني (رض) للعلوم البحرية "الادميرال ابوطالب مطلبي"، اليوم السبت، بزيارة الى مدينة كراتشي الباكستانية للمشاركة في مراسم تخريج دفعة من طلاب جامعة العلوم البحرية في هذا البلد.

وبرعاية قائد القوة البحرية الباكستانية الادميرال "نفيد اشرف" جرت، اليوم، مراسم تخريج دفعة من طلبة العلوم البحرية بميناء مدينة كراتشي؛ شاركت فيه وفود عسكرية من ايران ودول اخرى.

وعلى هامش هذه المراسم، التقى رئيس الهيئة العسكرية الايرانية الادميرال مطلبي، مع الادميرال نفيد اشرف؛ حيث استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع التعاون الثنائي في المجالات التدريبية والتطبيقية.

كما التقى نائب رئيس جامعة الامام الخميني (رض) للعلوم البحرية، قائد جامعة الضباط بالقوة البحرية الباكستانية، وناقش معه اخر المستجدات المعلقة بتعاون البلدين في المجالات التدريبية ذات الصلة.