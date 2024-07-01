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ايران تعلّق على حرب "اسرائيل" النفسية ضد لبنان

بالرغم من ان طهران تعتبر الاجواء المثارة من قبل الكيان الصهيوني بشان قراره في مهاجمة لبنان، انها حرب نفسة، لكن في حال وقوع اي هجوم عسكري شامل، سيؤدي ذلك الى حرب مدمرة وطاحنة، وعليه فإن جميع الخيارات بما في ذلك حضور جبهات المقاومة الشامل، سيكون مطروحا على الطاولة.
رمز الخبر: ۶۹۷۲۶
تأريخ النشر: 30 June 2024

علّقت البعثة الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك، على الاجواء المثارة من قبل الكيان الصهيوني ضد لبنان؛ واصفة اياها "حربا نفسة"، ومحذرة في الوقت نفسه من انه لو حدث هجوم عسكري، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الحضور الشامل لكل جبهة المقاومة.

واضافت البعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية : بالرغم من ان طهران تعتبر الاجواء المثارة من قبل الكيان الصهيوني بشان قراره في مهاجمة لبنان، انها حرب نفسة، لكن في حال وقوع اي هجوم عسكري شامل، سيؤدي ذلك الى حرب مدمرة وطاحنة، وعليه فإن جميع الخيارات بما في ذلك حضور جبهات المقاومة الشامل، سيكون مطروحا على الطاولة.

وفي وقت سابق ايضا، اعلنت بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة : ان اي قرار غير حكيم من قبل الكيان الصهيوني لاغاثة نفسه، سيدخل المنطقة في حرب جديدة، ومن شان هذه الحرب ان تؤدي الى هدم البنى التحتية في لبنان وايضا الاراضي المحتلة منذ العام 1948؛ وإن الخاسر النهائي في هذه الحرب هو الكيان الصهيوني قطعا.

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