النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۹مشاهدات
‍ پ

بدء الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة

وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.
رمز الخبر: ۶۹۷۲۵
تأريخ النشر: 30 June 2024

تبدأ وفقا للقانون، الحملات الانتخابية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء عملیة التصويت في الجولة الثانية.

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 .

وبعد فرز جميع صناديق الاقتراع في 58 ألفا و640 مركزا في 482  مدن بالبلاد ، والتي جمعت 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا،حصل مسعود بزشكيان على 10مليون و 415 الفا و 191 صوتا اي بنسبة 42% من اجمالي الاصوات، وسعيد جليلي على  9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا اي بنسبة 39% من اجمالي الاصوات .

بينما حصل المرشح محمد باقر قاليباف على 3 ملايين و 383 الفا و 340 صوتا اي بنسبة 14% من اجمالي الاصوات ، وبلغ عدد أصوات مصطفى بور محمدي 206 الاف و 397 صوتا . وسجلت الاوراق الملغاة  مليون و 56 الفا و 159 صوتا ما يعادل 4 % من اجمالي الاصوات.

 ووفقا لهذه النتائج فقد انتقل المرشحان بزشكيان وجليلي الى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 التي ستجري يوم الجمعة المقبل في 5 تموز/يوليو 2024.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
هيئة عسكرية ايرانية تزور باكستان
باقري: الدعاوى القضائية بحق مستخدمي الأسلحة الكيميائية ضد إيران لن تخضع لمرور الزمن
جامعة الدول العربية : لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية
ايران تعلّق على حرب "اسرائيل" النفسية ضد لبنان
بدء الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة
حزب الله يعلن استهداف تجهيزات تجسسية تابعة للاحتلال
جليلي: ادعو الجميع للمشاركة في انتخابات الجولة الثانية من اجل بناء إيران أقوى
الاثنين والثلاثاء..مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
العدو يهدف إلى تدمير النظام الإسلامي باحتلال المنطقة
ايران تحتل المرتبة الاولى عالميا في مجال تعدد الحرف اليدوية
مصدر مسؤول : 79 ألف طن متفجرات ألقاها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة
اللواء سلامي: طريق عزة المسلمين يمر عبر مسير الجهاد
انطلاق فعاليات معرض الالكترونيات والكمبيوتر والتجارة الالكترونية بشعار "معا من أجل الاقتصاد الرقمي"
متحدث الخارجية : مواطنونا في الخارج ادخلوا الياس في قلوب الاعداء عبر مشاركتهم الحماسية بالانتخابات
باقري وبن فرحان يتباحثان هاتفيا حول المواضع المشتركة والقضية الفلسطينية
حزب الله يعلن استهداف تجهيزات تجسسية تابعة للاحتلال
ايران...تدشين جهاز محاكاة طائرة النقل العسكرية "سي 130"
سفارة العدو الصهيوني في صربيا تتعرض الى هجوم مسلح
اللواء سلامي: طريق عزة المسلمين يمر عبر مسير الجهاد
ايران تعلّق على حرب "اسرائيل" النفسية ضد لبنان
جليلي: ادعو الجميع للمشاركة في انتخابات الجولة الثانية من اجل بناء إيران أقوى
باقري وبن فرحان يتباحثان هاتفيا حول المواضع المشتركة والقضية الفلسطينية
100 ألف طالب.. وزير التعليم العراقي يعلن عن حصيلة لم يسبق لها نظير من التعاون العلمي مع ايران
انطلاق فعاليات معرض الالكترونيات والكمبيوتر والتجارة الالكترونية بشعار "معا من أجل الاقتصاد الرقمي"
مصدر مسؤول : 79 ألف طن متفجرات ألقاها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة
جامعة الدول العربية : لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابية
متحدث الخارجية : مواطنونا في الخارج ادخلوا الياس في قلوب الاعداء عبر مشاركتهم الحماسية بالانتخابات
الاثنين والثلاثاء..مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.. مسعود بزشكيان وسعيد جليلي الى الجولة الثانية للانتخابات
بدء الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة