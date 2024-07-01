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الاثنين والثلاثاء..مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية

وأعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، الحصيلة النهائية لنتائج فرز الأصوات من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات في البلاد في الاعلان التاسع لوزارة الداخلية.
رمز الخبر: ۶۹۷۲۲
تأريخ النشر: 30 June 2024

في بث مباشر عبر شاشة التلفزيون الرسمي الايراني، تقام مناظرتين بين مرشحي الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية، مسود بزشكيان، وسعيد جليلي،مساء يومي الاثنين والثلاثاء.

 انه سيتم اجراء مناظرة بين مرشحي الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية، مسود بزشكيان، وسعيد جليلي،مساء يومي الاثنين والثلاثاء، عند الساعة ال21:30 وحتى الساعة ال 23:30 بتوقيت طهران، حيث يتم بث هذه المناظرة بشكل مباشر عبر شاشة التلفزيون الرسمي الايراني.

وانتقلت الانتخابات الايرانية إلى جولة ثانية بمرشحيها الاعلى عدد من الاصوات وذلك بعد عدم قدرة ايا منهما على كسب 50%+1 من الاصوات.

وأعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، الحصيلة النهائية لنتائج فرز الأصوات من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات في البلاد في الاعلان التاسع لوزارة الداخلية.

وقال تم إحصاء 58 ألفاً و640 فرعاً في 482 مدينة وجمع 24 مليوناً و535 ألفاً و185 صوتاً.

عدد الأصوات المستلمة: 24535185 صوتاً

مسعود بزشكيان: 10415991 صوتا

سعيد جليلي: 9473298 صوتا

محمد باقر قاليباف: 3383340 صوتاً

مصطفى بور محمدي: 206.397 صوتًا

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الاثنين والثلاثاء..مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.. مسعود بزشكيان وسعيد جليلي الى الجولة الثانية للانتخابات
بدء الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة