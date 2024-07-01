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ايران تحتل المرتبة الاولى عالميا في مجال تعدد الحرف اليدوية

رمز الخبر: ۶۹۷۲۰
تأريخ النشر: 30 June 2024

قالت المستشارة الأولى لتسويق الحرف اليدوية في ایران "رؤیا کبیري"، إن ايران تحتل المركز الاول عالميا في مجال تعدد الصناعات اليدوية وهي ميزة مهمة جدًا لتطوير هذه الصناعات في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت رؤیا کبیري في تجمع عدد من نشطاء ورواد الأعمال الحرف اليدوية: بناء على بيانات المجلس العالمي للحرف اليدوية، تم تسجيل 59 مدينة من جمیع أنحاء العالم تنشط في مجال الحرف اليدوية ويوجد في هذه القائمة 11 مدينة و3 قرى إيرانية و24% من هذه الإحصائيات تختص لإيران.

وقالت: تم تسجيل 600 نوع من الحرف اليدوية في اليونسكو و 450 نوعًا من الحرف اليدوية هذه تنتمي إلى إيران ويعادل هذا الرقم 75% من الأعمال اليدوية في العالم.

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