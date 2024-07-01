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مصدر مسؤول : 79 ألف طن متفجرات ألقاها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

واستهدف الاحتلال، بحسب المكتب، 161 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان، مخرجاً 64 منها من الخدمة، بينها 33 مستشفى.
رمز الخبر: ۶۹۷۱۹
تأريخ النشر: 30 June 2024

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، ألقى نحو 79 ألف طنٍّ من المتفجرات على قطاع غزة، منذ بدء عدوانه على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفاد المكتب في بيانٍ اليوم السبت، تضمن آخر تحديثاته لإحصائيات حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 9 أشهر، أنّ "الاحتلال ارتكب 3344 مجزرة في القطاع، خلفت 47765 شهيداً ومفقوداً".

وبحسب البيان هذا، فإنّ 15882 من الشهداء هم من الأطفال، و10538 من النساء، و500 من الطواقم الطبية، و152 شهيداً من الصحافيين، و33 من مجموع الشهداء قضوا بسبب المجاعة.

وأكد المصدر الفلسطيني المسؤول، ان اعتقال 5000 شخص من داخل القطاع منذ بدء العدوان، بينهم 310 من الكوادر الصحية، و23 صحافياً. أما بالنسبة لعدد النازحين، فقد أكد المكتب تجاوز عددهم المليوني نازح.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى تدمير 195 مقراً حكومياً، و112 مدرسة وجامعة تم تدميرها بشكل كلي، و323 بشكل جزئي، بالإضافة إلى 608 مسجد تم تدميرها بشكل كلي و209 دمّرت بشكل جزئي، كما سجّل المكتب تدمير 3 كنائس داخل القطاع منذ بدء العدوان.

واستهدف الاحتلال، بحسب المكتب، 161 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان، مخرجاً 64 منها من الخدمة، بينها 33 مستشفى.

وقدّر المكتب الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة بـ (33) مليار دولار أميركي.

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