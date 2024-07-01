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انطلاق فعاليات معرض الالكترونيات والكمبيوتر والتجارة الالكترونية بشعار "معا من أجل الاقتصاد الرقمي"

وتعد روسيا ،كوريا الجنوبية ،ألمانيا ،تايوان ،سوريا ،الصين ،باكستان وتركيا من بين الدول الحاضرة في هذه الفترة من المعرض.
رمز الخبر: ۶۹۷۱۷
تأريخ النشر: 30 June 2024

انطلقت يوم السبت فعاليات معرض الالكترونيات والكمبيوتر والتجارة الالكترونية الـ27 "Iran ELECOMP 2024" بشعار "معا من أجل الاقتصاد الرقمي" برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني.

وانطلقت صباح يوم السبت 29 حزيران/يونيو فعاليات معرض "Iran ELECOMP 2024"  الـ27 بشعار "معا من أجل الاقتصاد الرقمي" برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "عيسى زارع بور"  وبحضور نشطاء الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد في المقر الدائم لمعارض طهران الدولية.وستمتر فعاليات هذا المعرض حتى يوم الثلاثاء الواقع في 2 تموز/يوليو 2024.

وتشارك في هذا المعرض، مجموعات ناشئة وشركات نشطة في هذا المجال للمساعدة سويا في نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.

يتمثل النهج الذي يتبعه معرض الإلكترونيات والكمبيوتر والتجارة الإلكترونية الـ27  "Iran ELECOMP 2024"  في استخدام قدرات القطاع الخاص بشكل أكبر من ذي قبل.

وقد تم إنفاق جزء كبير من رأس المال في الصناعات القديمة، ويوفر عقد هذا المعرض منصة للمستثمرين لتوجيه جزء من رؤوس أموالهم نحو الشركات الناشئة الجديدة.

انطلاق فعاليات معرض الالكترونيات والكمبيوتر والتجارة الالكترونية بشعار "معا من أجل الاقتصاد الرقمي"

والجدير بالذكر ان هذا المعرض يشهد نموا متزايدا هذا العام من حيث الكمية وسيقام على مساحة تزيد على 50 ألف متر مربع.

ومن بين الأجزاء الرئيسية المشاركة في هذا المعرض : elecom- stars،  elecom- pitch، tinostars, tuantech, elecom Talks.

كما سيستضيف معرض "Iran ELECOMP 2024"  الـ27 ممثلين عن الدول الأجنبية في القاعتين 38 و"الخليج الفارسي".

وتعد روسيا ،كوريا الجنوبية ،ألمانيا ،تايوان ،سوريا ،الصين ،باكستان وتركيا من بين الدول الحاضرة في هذه الفترة من المعرض.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 500 شركة ومجموعة ناشئة و9 مجمعات علمية وتكنولوجية.

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