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متحدث الخارجية : مواطنونا في الخارج ادخلوا الياس في قلوب الاعداء عبر مشاركتهم الحماسية بالانتخابات

ومع الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الرابعة عشرة، اليوم السبت، تاهل المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي الى جولة الاعادة والتي ستجري يوم الجمعة المقبل  5 تموز/يوليو 2024.
رمز الخبر: ۶۹۷۱۶
تأريخ النشر: 30 June 2024

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" : ان المشاركة الحماسية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية الـ 14، والتي سجلها الرعايا الايرانيون المقيمون في الخارج، اثبتت من جديد وفاءهم وحبهم للوطن، كما ادخلت البهجة في قلوب الاصدقاء، والياس في قلوب الاعداء.

واضاف متحدث الخارجية، في تدوينة له عبر الفضاء الافتراضي اليوم السبت : مرة اخرى وفي اختبار جديد، نقف جنبا الى جنب متحدين ومتماسكين من اجل شموخ ايران والايرانيين.  

وختم كنعاني تدوينته بالقول : عهد متجدد لكل الإيرانيين الأباة في أي بقعة من إيران والعالم، يوم الجمعة المقبل عند صناديق الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة (28 حزيران/يونيو 2024) أمام الناخبين الايرانيين في الداخل والخارج، من اجل التصویت لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية، وذلك بين أربعة مرشحين.

ومع الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الرابعة عشرة، اليوم السبت، تاهل المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي الى جولة الاعادة والتي ستجري يوم الجمعة المقبل  5 تموز/يوليو 2024.

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