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سفارة العدو الصهيوني في صربيا تتعرض الى هجوم مسلح

وبحسب وزير الداخلية الصربي ايضا، فإن الشرطي الجريح يخضع لعملية جراحية في المستشفى، وأن النيابة العامة تولت القضية.
رمز الخبر: ۶۹۷۱۴
تأريخ النشر: 30 June 2024

اصيب شرطي مسؤول عن أمن سفارة العدو الصهيوني في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم السبت، الى هجوم بإستخدام سهم اطلق من قوس على رقبته.

وحول التفاصيل، صرح وزير الداخلية الصربي "إيفيكا داسيتش"، انه في حوالي الساعة 11:00 صباحا (بالتوقيت المحلي اليوم)، قام مجهول بإطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية، كان يتولى حراسة السفارة "الإسرائيلية"، وأصابه في رقبته.

 وأوضح الوزير الصربي، ان الشرطي المصاب استخدم سلاحا "للدفاع عن النفس" ضد المهاجم الذي قضى متأثرا بجروحه.

وبحسب وزير الداخلية الصربي ايضا، فإن الشرطي الجريح يخضع لعملية جراحية في المستشفى، وأن النيابة العامة تولت القضية.

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