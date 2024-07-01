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100 ألف طالب.. وزير التعليم العراقي يعلن عن حصيلة لم يسبق لها نظير من التعاون العلمي مع ايران

واعتبر وزير التعليم العالي العراقي، ان توسيع التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية، سيضمن مواجهة جميع التحديات في المنطقة.
رمز الخبر: ۶۹۷۱۲
تأريخ النشر: 30 June 2024

اعلن وزير التعليم العالي العراقي "نعيم العبودي"، ان اجمالي عدد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الايرانية، يبلغ حاليا 100 شخص؛ مؤكدا ان هذه الحصيلة لم يسبق لها نظير في اي دولة اخرى.

ان تصريحات وزير التعليم العالي العراقي، جاءت خلال حفل منح شهادة الدكتوراه الفخرية بجامعة الامام الحسين (التابعة للحرس الثوري) في طهران؛ بحضور المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، والعميد محمد رضا حسني رئيس جامعة الامام الحسين (ع).

ولفت العبودي، الى توقيع اتفاق بين وزارة التعليم العالي العراقية مع وزارة العلوم والابحاث والتقنية الايرانية، لانشاء كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد؛ مبينا ان المشاورات في هذا الخصوص قائمة مع الجانب الايراني.

واعتبر وزير التعليم العالي العراقي، ان توسيع التعاون بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية، سيضمن مواجهة جميع التحديات في المنطقة.

ونوه العبودي ايضا، الى الاتفاق الموقع بين وزارة التعليم العالي العراقية مع كلية علوم الطبية الايرانية، والذي افضى الى انشاء كلية للعلوم الطبية في مدينة كربلاء المقدسة؛ مردفا ان هناك اتفاق مماثل مع طهران لانشاء كلية طبية اخرى في محافظة النجف الاشرف.

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