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النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.. مسعود بزشكيان وسعيد جليلي الى الجولة الثانية للانتخابات

أعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، الحصيلة النهائية لنتائج فرز الأصوات من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات في البلاد في الاعلان التاسع لوزارة الداخلية.
رمز الخبر: ۶۹۷۱۱
تأريخ النشر: 30 June 2024

اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 .

أعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، الحصيلة النهائية لنتائج فرز الأصوات من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات في البلاد في الاعلان التاسع لوزارة الداخلية.

وقال تم إحصاء 58 ألفاً و640 فرعاً في 482 مدينة وجمع 24 مليوناً و535 ألفاً و185 صوتاً.

عدد الأصوات المستلمة: 24535185 صوتاً

مسعود بزشكيان: 10415991 صوتا

سعيد جليلي: 9473298 صوتا

محمد باقر قاليباف: 3383340 صوتاً

مصطفى بور محمدي: 206.397 صوتًا

وترسل هذه الأصوات إلى مجلس صيانة الدستور، ولا يتمكن أي من المرشحين من الحصول على أغلبية الأصوات، ويتم عرض المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأعداد على مجلس صيانة الدستور، وبحسب القانون موعد المرحلة الثانية يحدد يوم الجمعة القادم . أي يوم 5 يوليو، والذي سيأتي بالطبع بعد التأكد من صحة الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور.

وبحسب ما أفادت مصادر اخبارية فقد وصلت نسبة المشاركة بالانتخابات الى اكثر من 40%.

وقال ايضا محسن إسلامي، المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد، في الاعلان الثامن للنتائج الأولية للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: إن الإحصائيات الرسمية الثامنة لمقر الانتخابات في البلاد فيما يتعلق بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية جاءت على النحو التالي:

ويبلغ إجمالي عدد الأصوات التي تم فرزها 19 مليونًا و 69 ألفًا و 717 بطاقة صالحة وغير صالحة.

عدد الفروع التي تم إحصاؤها: 47,604 فرعاً من أصل 58,640 فرعاً

المدن التي تم إحصاؤها: 442

عدد الأصوات التي تم فرزها حتى الآن: 19069713

وجاء عدد الأصوات التي تم أخذها على النحو التالي:

مسعود بزشكيان: 8302577

سعيد جليلي: 7189756

محمد باقر قاليباف: 2676512

مصطفى بور محمدي: 158314

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الاثنين والثلاثاء..مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.. مسعود بزشكيان وسعيد جليلي الى الجولة الثانية للانتخابات
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