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متحدث الخارجية : اتخاذ كافة الاجراءات لتصويت المواطنين في الخارج

كما نوّه بالدور المصيري لهؤلاء المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة؛ مشددا بان الخارجية ستركز كثيرا على ان يتم فرز اصوات المواطنين في مراكز الاقتراع خارج البلاد بشكل صحيح ومناسب، مع الالتزام تماما بمبدا الامانة والصدق في هذا الاستحقاق الانتخابي.
رمز الخبر: ۶۹۷۱۰
تأريخ النشر: 27 June 2024

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، عن اتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات الاساسية لاجراء الانتخابات الرئاسية الـ 14، ورصد الدوائر الانتخابية من اجل تصويت المواطنين المقيمين في خارج البلاد.

وافادت "ارنا" ان كنعاني عقد، اليوم الاربعاء، مؤتمرا صحفيا حول انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة التي ستجري يوم الجمعة المقبل ( 28 حزيران الجاري).

وفي هذا الصعيد، لفت المتحدث باسم الخارجية الى تبعئة جميع السفارات والقنصليات الايرانية في انحاء العالم، لاستقبال المواطنين الراغبين في مراكز الاقتراع بهدف التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14.

كما نوّه بالدور المصيري لهؤلاء المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة؛ مشددا بان الخارجية ستركز كثيرا على ان يتم فرز اصوات المواطنين في مراكز الاقتراع خارج البلاد بشكل صحيح ومناسب، مع الالتزام تماما بمبدا الامانة والصدق في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ومضى الى القول : ان المشاركة القصوى للشعب الايراني الواعي في الانتخابات، وكما نوه به سماحة قائد الثورة، تحظى باهمية كبيرة وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي؛ لذلك نحن (في الخارجية) نولي اهتماما كثيرا الى تحقيق اكبر نسبة المشاركة للرعايا الايرانيين في الخارج وقد سخرنا كافة الجهود في هذا السياق.

وحول تصويت الحجاج الايرانيين في مكة والمدينة المنورة، صرح كنعاني : لقد اتُخذت الاجراءات وجرت التنسيقات الرسمية مع السلطات السعودية لاجراء الانتخابات بمشاركة هؤلاء المواطنين، مواكبة لابناء الشعب الايراني جميعا.

واردف : كما عقد اليوم اجتماع بحضور المدير العام لدائرة شؤون الخليج الفارسي ومدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية مع السفير السعودي في طهران، حيث جرت المشاورات النهائية؛ وتطلع الى النجاح في توفير الظروف المناسبة لتصويت الحجاج الايرانيين في يوم الانتخابات الرئاسية الـ 14.

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