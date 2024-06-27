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قاضي زادة هاشمي يعلن انسحابه من المنافسة في انتخابات الرئاسة الايرانية

أود أن أعرب عن امتناني للشعب الإيراني الابي ومجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية وجميع أعضاء لجاني الانتخابية وأتمنى أن يستمر طريق الشهيد العزيز رئيسي على أفضل وجه.
رمز الخبر: ۶۹۷۰۹
تأريخ النشر: 27 June 2024

انسحب امير حسين قاضي زاده هاشمي احد المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية الايرانية من المنافسة في الانتخابات.

وكتب قاضي زادة هاشمي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي مساء الاربعاء: رَبِّ أَدخِلنِی مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجنِی مُخرَجَ صِدقٍ.

واضاف: إن أداء الواجب الشرعي يتجلى تارة في الإصرار على المبادئ، وتارة في مراعاة خير الشعب. وفي الوضع الحالي فإن الواجب الشرعي هو حماية مصالح البلاد مع التأكيد على المبادئ.

وتابع: حفاظاً على وحدة قوى الثورة واستجابة لطلب المجلس الأعلى لاجماع قوى الثورة وبعض العلماء والحريصين، فقد انسحبت من مواصلة المسار. أرجو أن يتفق إخوتي الثلاثة الآخرون أيضاً في الوقت المتبقي حتى تتقوى جبهة الثورة.

واضاف: أود أن أعرب عن امتناني للشعب الإيراني الابي ومجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية وجميع أعضاء لجاني الانتخابية وأتمنى أن يستمر طريق الشهيد العزيز رئيسي على أفضل وجه.

ومن المقرر ان تجري انتخابات الرئاسة الايرانية يوم غد الجمعة بين المرشحين الخمسة المتبقين وهم؛ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي وعلي رضا زاكاني.

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