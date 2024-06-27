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مخبر: توقيع مذكرة التعاون لنقل الغاز من روسيا إلى إيران خطوة مهمة لتحسين أمن واقتصاد المنطقة

ان رئيسي البلدين سعيا بصورة فاعلة لتوقيع هذه المذكرة، وتلتزم شركة غازبروم الروسية والشركات التابعة لها بتحويل أحكام هذه المذكرة بشكل جدي إلى عقد حتى يمكن تنفيذها بالشكل الصحيح في اسرع وقت ممكن.
رمز الخبر: ۶۹۷۰۷
تأريخ النشر: 27 June 2024

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بالإنابة محمد مخبر أن توقيع المذكرة الاستراتيجية المشتركة بشأن نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران مهم جداً للبلدين وللمنطقة، وقال: ان عزم طهران وموسكو وإرادتهما على تحسين مستوى العلاقات يحمل رسالة مهمة للعالم، ومسار التعاون في مجال الغاز الذي بدأ بين البلدين سيؤدي إلى عقود واتفاقيات أكبر.

وخلال لقائه في طهران الأربعاء، "أليكس ميلر" الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ورئيس شركة غازبروم، اعتبر التوقيع على مذكرة التعاون بشأن تصدير الغاز الروسي إلى إيران مهم جداً لتحسين أمن واقتصاد المنطقة، وأكد على استكمال ممر "شمال-جنوبب" وخط سكة حديد "رشت – بندر عباس" في أسرع وقت ممكن لربط دول المنطقة بهذا الممر.

واشار إلى أن الشهيد رئيسي كان يسعى دائماً إلى وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التعاون بشأن نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران، وقال: مع توقيع هذه المذكرة، ستصبح جمهورية إيران الإسلامية مركزاً إقليمياً للغاز وسيبدأ فصل جديد في المنطقة والعلاقات الدولية.

وأكد أن توقيع المذكرة الاستراتيجية المشتركة بشأن نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران مهم جداً للبلدين وللمنطقة أيضاً، وقال: إن عزم طهران وموسكو على تحسين مستوى العلاقات يحمل رسالة جادة الى العالم، والتعاون المحتمل في مجال الغاز بين البلدين سيؤدي إلى اتفاقيات وعقود أكبر.

من جانبه أوضح "أليكس ميلر" الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ورئيس شركة "غازبروم" في هذا اللقاء أن توقيع مذكرة التعاون بشأن تصدير الغاز الروسي إلى إيران يعد خطوة مهمة وكبيرة جداً وسيكون لذلك نتائج إيجابية للغاية في المنطقة في المستقبل.

وقال: ان رئيسي البلدين سعيا بصورة فاعلة لتوقيع هذه المذكرة، وتلتزم شركة غازبروم الروسية والشركات التابعة لها بتحويل أحكام هذه المذكرة بشكل جدي إلى عقد حتى يمكن تنفيذها بالشكل الصحيح في اسرع وقت ممكن.

كما تم بعد هذا اللقاء التوقيع على مذكرة حول التعاون الثنائي في مجال نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم سبورت الروسية بحضور القائم بأعمال الرئيس الايراني والممثل الخاص لرئيس جمهورية الاتحاد الروسي ورئيس شركة غازبروم.

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