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إزاحة الستار عن أول إنتاج سينمائي مشترك لإيران والدول المجاورة

رمز الخبر: ۶۹۶۹۷
تأريخ النشر: 26 June 2024

تم ازاحة الستار عن الفيلم السينمائي "سمكة على الخطاف" من اخراج المخرج الطاجيكي محي الدين مظفر وانتاج امير تاجيك وديمتري بيركولاف كأول فيلم مشترك من انتاج ايران وروسيا وطاجيكستان.

وخلال حفل أقيم في مدينة دوشنبه العاصمة الطاجيكية تمت ازاحة الستار عن أول إنتاج سينمائي مشترك لشبكة آي فيلم الايرانية (i-Film) مع الشركاء الطاجيكيين والروس.

وحضر هذا الحفل كل من ممثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية بالخارج "مرتضى شمسي"، سفير إيران لدى طاجيكستان "علي رضا حقيقيان"، مخرج الفيلم الطاجيكي "محمد سعيد شاهيان" ،النائب الاول لوزیر الثقافة الطاجيكي " عابد نظريان" وشخصيات فنية وإعلامية من طاجيكستان وروسيا.

وفي هذا الحفل اشار مخرج الفيلم الطاجيكي "محمد سعيد شاهيان" الى جهود محي الدين مظفر، مخرج الفيلم السينمائي "سمكة على الخطاف" ،معتبرا بأن الشمعة التي أشعلها هذا المخرج يجب أن تتحول إلى لهب، مشيرا الى ان ممثلي هذا الفيلم كانوا على استعداد للعمل 24 ساعة يوميا من اجل إنجازه.

واعرب عن اعتزازه بخلق مثل هذه الأعمال في طاجيكستان بحضور ومشاركة الإخوة الإيرانيين، مؤكدا على زيادة الاعمال المشتركة ومعربا عن امله انه وبعد تخطي العقبات الموجودة سيكون العمل المشترك في المستقبل أفضل وأفضل.

وبدوره اعتبر منتج  الفيلم السينمائي "سمكة على الخطاف" امير تاجيك بأن هذا الفيلم سيتم مشاهدته على المستوى العالمي وسيظهر المفاهيم والقيم التي تراعيها شعوب الدول الأخرى بشكل فني وبلغة الفن السابع، مشيرا الى ضرورة  الحافظ على اللغة والثقافة الفارسية مبيّنا بأن هذا الفيلم يخطو خطوة الى الأمام وينقل هذه المفاهيم الى جماهير البلدان الأخرى.

واضاف تاجيك بأن مرحلة تصوير الفيلم قد انتهت الان، وستتم مراحل ما بعد الإنتاج من قبل فنانين وخبراء في مجال السينما في إيران وبحضور المخرج محي الدين مظفر.

يشار الى ان  فيلم "سمكة على الخطاف" هو إنتاج مشترك بين شبكة  آي فيلم( iFilm) وشركة سيكاب (30cup ) من إيران، و بالتعاون مع  داف فيلم (Duff film) من طاجيكستان وامكارت من روسيا.

وسيكون متاحا للجمهور الدولي لمدة 105 دقائق، وسيكون العرض السينمائي الأول للفيلم في إيران.

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