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مخبر: المشاركة القصوى في الانتخابات تضمن أمن واستقلال البلاد

وأضاف: على الجميع بذل الجهود لتحقيق أقصى قدر من المشاركة التي هي مطلب قائد الثورة الإسلامیة والضامن لأمن البلاد واستقلالها.
رمز الخبر: ۶۹۶۹۵
تأريخ النشر: 26 June 2024

قال القائم بأعمال رئيس الجمهورية الايرانية "محمد مخبر" إن اختيار الشخص الأصلح الذي يستحق خدمة الشعب الإيراني هو واجبنا المهم وعلى الجميع بذل الجهود لتحقيق أقصى قدر من المشاركة التي هي مطلب قائد الثورة الإسلامیة والضامن لأمن البلاد واستقلالها.

وقال محمد مخبر، الیوم الثلاثاء خلال حضوره في أحد مساجد طهران بمناسبة عيد الغدير الأغر: إن الشهيد رئيسي هو تابع حقيقي لمدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع).

وأضاف: انطلاقا من التعاليم الدينية، اعتبر الرئيس الشهيد خدمة الشعب وسيلة للخدمة ونيل رضوان الله وضحى بحياته في هذا الطريق.

واستطرد قائلا: الشهيد رئيسي کان یتابع قضايا ومشاكل البلاد وأعاد الأمل للمجتمع بالتوکل علی الله والتدبیر والتخطيط وجهود الحكومة، وشرح بعض المؤشرات الاقتصادية.

وقال: تحسنت جميع المؤشرات الاقتصادية للبلاد خلال فترة ولايته الرئاسية بناء على الإحصائيات الداخلية وتقرير المنظمات الدولية.

وأکد أن الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية علی اعتاب الذكرى الأربعين لاستشهاد آية الله رئيسي دليل على قدرات النظام الإسلامي المقدس  وحقق هذا الاستقرار ببركة ولاية الفقيه.

وأضاف: على الجميع بذل الجهود لتحقيق أقصى قدر من المشاركة التي هي مطلب قائد الثورة الإسلامیة والضامن لأمن البلاد واستقلالها.

 وقال: إن المنطقة والبيئة الدولية تعيشان ظروفاً خاصة وحساسة وهذا الموضوع يزيد من أهمية المشاركة القصوى، وقال: اختيار الشخص الأصلح الذي يستحق خدمة الشعب الإيراني  هو واجبنا المهم في هذه الظروف.

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