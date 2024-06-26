ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير الأغر في طهران

بدأت ضیافة يبلغ طولها 10 كيلومترات بمناسبة عيد الغدير الأغر من ساحة الحریة (ازادي) إلى طريق الإمام علي (ع) في طهران بحضور الملايين من أهالي العاصمة یوم أمس الثلاثاء.

وتقام احتفالات بمناسبة حلول عيد الغدير الاغر في جميع أنحاء إيران.

ويشارك اهالي العاصمة في هذا الاحتفال الكبير إلى جانب شيعة العالم الآخرين من خلال الحضور في ضیافة يبلغ طولها 10 كيلومترات.

وتحتفل العاصمة الایرانیة، بمناسبة عيد الغدير الأغر من خلال اقامتها "ضيافة 10 كيلومترات" للمواطنين من ساحة الحرية (ازادي) الى طريق الإمام علي (ع).

وبحسب التقديرات الأولية، سيشارك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص في احتفال الغدير الذي يمتد لمسافة عشرة كيلومترات ويوجد على هذا الطريق 2200 موكب استقبال وثقافي و211 محطة ترفيهية و26 محطة إضاءة.

اقامة مدينة الألعاب على الطريق للأطفال واليافعين

ويمكن للأطفال والمراهقين المشاركين في ضيافة الغدير الاستفادة من مدينة الالعاب المقامة في الشوارع.

وأكثر ما يمكن رؤيته بوضوح في ساحة الإمام الحسين (ع) هو مشارکة الأطفال ويوجد في هذه الساحة كتب وأقلام ملونة وطاولات للرسم للأطفال.