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معاون وزير الخارجية الكوري يجري مباحثات في طهران مع باقري كني

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويرأسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، 41 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.
رمز الخبر: ۶۹۶۹۲
تأريخ النشر: 26 June 2024

تباحث معاون وزير خارجية كوريا الجنوبية "جانغ بيونغ فان"، اليوم الاثنين بطهران، مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بالانابة "علي باقري كني".

وافادت ارنا، ان هذا اللقاء جرى على هامش الاجتماع الـ 19 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الاسيوي، الذي تستضيفه طهران على يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024.

وكانت قد تسلمت الجمهورية الاسلامية الايرانية، الرئاسة الدورية للمنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويرأسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، 41 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.

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