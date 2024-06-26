نائب وزير الخارجية التركي يلتقي باقري كني في طهران

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، اجرى باقري كني مباحثات مع كل من وزير الخارجية الكويتي، ونائب وزير خارجية السعودي، والمبعوث الخاص لسلطنة عمان، ومعاون وزير الخارجية الروسي؛ وذلك على هامش اجتماع طهران لوزراء خارجية الحوار الاسيوي.

التقى نائب وزير الخارجية التركي "برهان الدين دوران"، اليوم الاثنين في طهران، مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني".

وافادت ارنا، ان اللقاء بين نائب وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة، اليوم، جاء على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الاسيوي الـ 19، والذي تستضيفه العاصمة الايرانية.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، اجرى باقري كني مباحثات مع كل من وزير الخارجية الكويتي، ونائب وزير خارجية السعودي، والمبعوث الخاص لسلطنة عمان، ومعاون وزير الخارجية الروسي؛ وذلك على هامش اجتماع طهران لوزراء خارجية الحوار الاسيوي.