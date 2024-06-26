باقري كني يلتقي نائب وزير الخارجية الاوزبكي ونائبا في البرلمان البنغلاديشي

وفي لقاء اخر، اليوم ايضا، تباحث وزير الخارجية الايراني بالوكالة مع "شهريار عالم" وهو نائب في البرلمان البنغلاديشي الذي يمثل بلاده في اجتماع منتدى الحوار الاسيوي بطهران اليوم.

التقى وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"، اليوم الاثنين في طهران، كلا من نائب وزير الخارجية الاوزبكي ونائبا في البرلمان البنغلاديشي؛ اللذين يزوران البلاد للمشاركة في الاجتماع الـ 19 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الاسيوي.

وافادت ارنا، ان باقري كني استقبل، اليوم، النائب الاول لوزير خارجية جمهورية اوزبكستان "بهرام جان اعلايوف".

وفي لقاء اخر، اليوم ايضا، تباحث وزير الخارجية الايراني بالوكالة مع "شهريار عالم" وهو نائب في البرلمان البنغلاديشي الذي يمثل بلاده في اجتماع منتدى الحوار الاسيوي بطهران اليوم.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الاسيوي، على يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024؛ وكانت قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويرأسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، 41 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.