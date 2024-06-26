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دبلوماسي ايراني: المشاركة الواسعة في الانتخابات ستجعل إيران أكثر فخرا وقوة في العالم

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المرشحون الستة وهم؛ مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان وأمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحمد رضا قاليباف.
رمز الخبر: ۶۹۶۸۸
تأريخ النشر: 26 June 2024

اشار القائم باعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن، إلى الإجراءات المتخذة للانتخابات الرئاسية الإيرانية في بريطانيا ، معتبرا المشاركة الواسعة فيها بانها ستجعل البلاد أكثر فخرا وقوة في العالم.

وفي مقابلة خاصة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء في لندن، قال علي متين فر، يوم الثلاثاء: على العكس مما تسمى الدول المتقدمة والديمقراطية فان جمهورية إيران الإسلامية ، ومع الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى يوم 28 يونيو 2024، تكون قد أتمت بنجاح في تاريخها المشرق 42 عملية انتخابية بمشاركة شعبنا العزيز، وهو ليس شرفاً للمنطقة فحسب، بل هو ايضا مصدر فخر للعالم الديمقراطي برمته.

واضاف: ان المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة ستجعل البلاد أكثر فخراً وقوة في العالم.

وتابع القائم بأعمال السفارة الايرانية: لقد حاولنا في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن تقديم التسهيلات للمشاركة في هذه الانتخابات. ولهذا الغرض، قمنا بإعداد 10 مراكز للتصويت، 5 منها في لندن. حيث سيكون الأول في مبنى القنصلية، والثاني في مدرسة جمهورية إيران الإسلامية، والثالث في مركز التوحيد، والرابع في منطقة إيلينغ والخامس في منطقة ويمبلي.

وقال: أيضًا سيتم إنشاء 3 مراكز للتصويت في مانشستر وبيرمنغهام ونيوكاسل ومركز في غلاسكو وآخر في كارديف.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لانتخاب الرئيس التاسع يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو في داخل البلاد وبالتزامن معها في 138 مكتبًا تمثيليًا لجمهورية إيران الإسلامية في الخارج.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المرشحون الستة وهم؛ مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان وأمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحمد رضا قاليباف.

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