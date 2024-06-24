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انطلاق اجتماع كبار مسؤولي الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الآسيوي في طهران

وتحتضن طهران، على مدى يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024م، اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي لنسخته التاسعة عشرة؛ وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
رمز الخبر: ۶۹۶۸۵
تأريخ النشر: 24 June 2024

انطلقت، يوم الأحد في طهران، أعمال اجتماع كبار مسؤولي الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الاسيوي برئاسة مساعد وزير الخارحية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"؛ هذا الاجتماع سيكون مقدمة للاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية الحوار الاسيوي الذي سيلتئم غدا بطهران.

وتحتضن طهران، على مدى يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024م، اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي لنسخته التاسعة عشرة؛ وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، أكثر من 40 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.

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