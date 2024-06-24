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بحضور المرشح الرئاسي بزشكيان؛ بدء المؤتمر الانتخابي لأهل الثقافة والفن

وفي إشارة إلى صفات المرشح الانتخابي "مسعود بزشكيان"، قال أميري: "بزشکیان" هو المدافع عن الحرية والعقلانية والعدالة والأمن الثقافي.
رمز الخبر: ۶۹۶۸۴
تأريخ النشر: 24 June 2024

انطلق المؤتمر الانتخابي لأهل الثقافة والفنون، بحضور"مسعود بزشكيان" المرشح للدورة الرابعة عشر للانتخابات الرئاسية الإيرانية. في فندق "إرم". 

أن المؤتمر الانتخابي انعقد بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق "سيد رضا صالحي" وحشد من المسؤولين.

واستهل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق، المؤتمر بإشارة ٍ إلى فضل الثقافة الإيرانية بالقول: "الثقافة هي الهوية الوطنية والتاريخية والحضارية للإيرانيين، وحَمَلة راية هذا التفكيرهم أهل الثقافة والفن".

مضيفاً: علينا الاعتراف بأن الثقافة هي جوهر الحياة البشرية، و المجتمع الذي لايعطي أصحاب الثقافة منزلتهم فهو مجتمع تائه.

وفي إشارة إلى صفات المرشح الانتخابي "مسعود بزشكيان"، قال أميري: "بزشکیان" هو المدافع عن الحرية والعقلانية والعدالة والأمن الثقافي.

مسعود بزشكيان: محاربة الفساد والسرقة أصعب من القتال في الجبهات

وفي ختام المؤتمر قال المرشح للدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية "مسعود بزشكيان"، في إشارة إلى الوضع الحالي للبلاد: مازلنا أمام حرب أخطر من التي خضناها. 

وأضاف: حربنا اليوم ضد الخداع والفساد والسرقة، وهذه الحرب أصعب من التي خضناها (حرب الدفاع المقدس). 

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