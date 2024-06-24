وزير الطاقة الإسرائيلي: منشآتنا مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله

تحذير وزير الطاقة الإسرائيلي يأتي بالتوازي مع ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن تهافت المستوطنين على شراء مولدات الكهرباء المنزلية في الشمال، خوفاً من ضربات حزب الله.

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يحذر من أن منشآت الطاقة في "إسرائيل" مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله.

حذر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، من أن منشآت الطاقة في "إسرائيل" مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله، على اعتبار أنّها مواقع استراتيجية.

تحذير وزير الطاقة الإسرائيلي يأتي بالتوازي مع ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن تهافت المستوطنين على شراء مولدات الكهرباء المنزلية في الشمال، خوفاً من ضربات حزب الله.

وجاء ذلك بعد أن حذر الرئيس التنفيذي لشركة "نوغا" إدارة أنظمة الكهرباء في "إسرائيل"، شاؤول غولدشتاين، من أنّه "بعد 72 ساعة من دون كهرباء (في حال توسع الحرب)، من المستحيل العيش في إسرائيل".

بمجرد نشر كلام مدير شركة "نوغا"، شهد الكيان المحتل، زيادة بمقدار 5 أضعاف في عمليات البحث عن المولدات في موقع التجارة الخاص بالشركة. وفي المتاجر، كانت هناك أيضاً زيادة بنسبة 24% في المبيعات مقارنة بالمتوسط اليومي في هذا الوقت.