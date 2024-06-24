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المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في سواحل البحر الميت

انه أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنّ مجاهديها استهدفوا هدفاً حيوياً في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر.
رمز الخبر: ۶۹۶۷۸
تأريخ النشر: 24 June 2024

تواصل المقاومة الإسلامية في العراق، عملياتها ضدّ أهداف داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتعلن أنّ مجاهديها استهدفوا هدفاً حيوياً في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر.

انه أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنّ مجاهديها استهدفوا هدفاً حيوياً في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر.

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية قد نفذت عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية، استهدفتا سفناً في ميناء حيفا المحتلة، وسفينةً في البحر الأبيض المتوسط خلال توجهها إلى الميناء نفسه، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع.

وأكد سريع أنّ العمليتين، اللتين تمتا بعدد من الطائرات المسيّرة، حققتا أهدافهما بنجاح، بحيث كانت الإصابات دقيقةً ومباشرة.

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