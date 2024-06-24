قاليباف: على الجمهورية الإسلامية ان تكون موحدة بجميع اديانها وطوائفها

لا شك أن الجميع فاعلون للإسلام ومحسنون لإيران ومستقبل أبنائنا، وعلينا أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه، فلا يمكن لأي عذر أن يفصلنا عن هذا الواجب وعن الوحدة.

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية الايرانية، محمد باقر قاليباف ان الوحدة في الجمهورية الإسلامية واجب واضح علينا جميعا.

قال محمد باقر قاليباف، المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، في لقاء مع علماء وشيوخ السنة في مجمع سرجشمه: نحن الشعب الإيراني على اختلاف الأديان والاقليات المذاهبة نسيج متكامل على أرض إيران العزيزة.

واضاف: لا شك أن الجميع فاعلون للإسلام ومحسنون لإيران ومستقبل أبنائنا، وعلينا أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه، فلا يمكن لأي عذر أن يفصلنا عن هذا الواجب وعن الوحدة.

وتابع قاليباف: اليوم انظروا كيف يتآمر الاستكبار العالمي على العالم الإسلامي ويقتل المسلمين.

واكد: إخواننا من أهل السنة ليسوا إخواننا، بل هم أرواحنا. هكذا نحن معًا ويجب أن نكون. إن مثل هذه الوحدة في نظام الجمهورية الإسلامية هي واجب واضح علينا جميعا. وعلينا أن نحرك هذا النموذج في كل أبعاده بشكل متكامل وأن نستخدم هذه القدرات الكبيرة.