غريب آبادي: أمريكا ليست صادقة مع الشعب الإيراني/وصف حرس الثورة بالإرهابيين يتعارض مع القانون الدولي

واعتبر أن الإجراء الكندي هو عمل سياسي، وأكد: نحن ندين هذا الإجراء وهذا الإجراء الكندي هو خدمة جيدة للكيان الصهيوني. وفي هذه الحالة، يجب على كندا أن تقف ضد الكيان الصهيوني.

قال مساعد رئيس القضاء، وامين لجنة حقوق الانسان الوطنية في ايران كاظم غريب آبادي، إن السلوك اللاإنساني والوحشي ضد الطلاب والأساتذة في أمريكا واضح للعالم أجمع، ويجب ألا ننسى الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد الشعب الإيراني.

انه عقد مؤتمر صحفي حول المراجعة والكشف عن حقوق الإنسان الأمريكية بحضور كاظم غريب آبادي والصحفيين صباح اليوم في المجلس التنسيقي لمنظمة الدعاية الإسلامية.

وقال غريب أبادي: "اعتباراً من الأربعاء 26 يونيو سنبدأ برامج اعادة القراءة في مجال حقوق الإنسان الأميركي".

وأضاف: عقدت لقاءات مختلفة مع المؤسسات والمراكز، وتمت الاستعدادات التطوعية الجيدة، من أجل تقديم قراءة تفصيلية لجرائم أمريكا ضد حقوق الإنسان، وكذلك تقديم المعلومات المناسبة للرأي العام والدولي ضد حقوق الإنسان الأمريكية.

وذكر غريب ابادي الجرائم التي ترتكبها امريكا وقال: لقد قُتل ملايين الأبرياء في أمريكا خلال تاريخ هذا البلد. حقوق النساء والأشخاص الملونين تنتهك بشدة في أمريكا.

وتابع: إن السلوك اللاإنساني والوحشي ضد الطلاب والأساتذة في أمريكا واضح للعالم أجمع. هذه أمثلة صغيرة على السلوك الأمريكي المناهض لحقوق الإنسان.

وقال غريب آبادي: "لا ينبغي نسيان الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، وعلى شعبنا وسياسيينا أن يدركوا أن الولايات المتحدة ليست صادقة مع الشعب الإيراني وأن دعم الجماعات الإرهابية هو استمرارا للعقوبات الأمريكية القاسية على الشعب الايراني.

وأضاف: كما قال سماحة القائد في وقت سابق، نعتقد أن أمريكا متورطة بشكل مباشر في هذه الجرائم، وأمريكا انحازت إلى الكيان الصهيوني، ويجب محاسبة أمريكا على هذه الجرائم.

وأكد على أنه لا ينبغي الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان الغربية لأن لدينا انتقادات جدية لها.

وردا على سؤال بشأن تصنيف الحكومة الكندية لحرس الثورة بالإرهابيين، قال غريب أبادي: حرس الثورة جزء من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية. وهذه القوات جزء من سيادة البلاد ووصفهم بالإرهابيين يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. إن حرس الثورة قوة عسكرية تحمي أمننا القومي وحدودنا وإنجازات الثورة الإسلامية وقد لعبت دورًا رئيسيًا للغاية في قمع الإرهابيين في المنطقة. إذا رأينا أن دول المنطقة آمنة وتم احتواء جماعة داعش الإرهابية، فهذا بفضل تصرفات حرس الثورة وفضل دماء الشهداء خاصة الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وأضاف: كندا هي الدولة التي ارتكبت أكثر الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان ضد إيران بعد الولايات المتحدة. وبعد أن قطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، لم يعد لدينا أي تمثيل سياسي في كندا، كما يُحرم عدد كبير من الإيرانيين من الخدمات القنصلية هناك. كيف يدلي الإيرانيون بأصواتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؟ فهل هذا التصرف من كندا ضد حقوق الإنسان أم لا؟ كندا نفسها دولة دعمت الجماعات الإرهابية وارتكبت أعمالًا مناهضة لحقوق الإنسان ضد شعبها، ونحن نرى أنها غالبًا ما تتخذ إجراءات حقوقية ضد مواطنيها الأصليين، بما في ذلك اغتصاب الطلاب وما إلى ذلك.

واعتبر أن الإجراء الكندي هو عمل سياسي، وأكد: نحن ندين هذا الإجراء وهذا الإجراء الكندي هو خدمة جيدة للكيان الصهيوني. وفي هذه الحالة، يجب على كندا أن تقف ضد الكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى جرائم حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة، قال غريب ابادي: "المشكلة هي أن الدول قد تعتاد على هذا المسار من الجرائم، ولكن في الواقع لا ينبغي تطبيع هذه الجرائم.